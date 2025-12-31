Lihat dan terlihat dengan lampu putih 6.000 Kelvin yang elegan

Lengkapi mobil Anda dengan Philips Ultinon Drive LED Projector dan tingkatkan gaya serta keselamatan Anda. Lihat dan terlihat dengan lampu putih 6.000 Kelvin yang elegan agar berkendara makin nyaman. Selain tampilan yang istimewa, lensa tersebut menghasilkan kontras yang lebih baik sehingga Anda dapat melihat objek di depan Anda dan rambu-rambu jalan dengan lebih baik dalam kegelapan. Setelah merasakan efek layaknya siang hari yang terang ini, pilihan Anda dijamin tidak akan berpaling dari Philips Ultinon LED Projector.