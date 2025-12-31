Pencahayaan terang, jauh, dan lebar untuk visibilitas maksimal

Berkat solusi LED yang ditingkatkan, Philips Ultinon Drive LED Projector menciptakan visibilitas jarak jauh yang luar biasa. Pola sinar seragam yang terang membantu Anda melihat lebih jauh ke depan serta sisi jalan sehingga Anda dapat bereaksi lebih cepat terhadap potensi bahaya di depan Anda. Selain itu, nikmati LED yang lebih terang untuk lampu jauh berkat teknologi boost yang sudah teruji di lab aplikasi Otomotif kami di Jerman untuk membantu Anda melihat hingga 600 m ke depan.