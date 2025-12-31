2 year warranty
LUMUP5011X2/20
Nikmati pencahayaan maksimal untuk jarak pandang lebih jauh.
Philips Ultinon Drive 5011 LED Projector menghadirkan kemampuan pencahayaan yang luar biasa. Memiliki lampu putih yang 400% lebih terang*, masa pakai yang lebih lama, dan mampu menerangi objek di depan hingga 600 meter** berkat performa LED yang menakjubkan.
Cahaya lebih terang hingga 400%*
Panjang sinar hingga 600 m**
Lampu jauh yang terang hingga 90 W
Lampu putih terang 6.000 K
Cahaya hingga 90 W yang 400% lebih terang menciptakan visibilitas yang lebih baik di jalan. Makin jelas Anda dapat melihat, makin baik Anda berkendara, makin cepat Anda bereaksi, dan makin aman Anda di jalan. Tak perlu lagi khawatir berkendara dalam kegelapan. Miliki Philips Ultinon Drive LED Projector dan mulai berkendara malam hari dengan lebih aman dan percaya diri.
Berkat solusi LED yang ditingkatkan, Philips Ultinon Drive LED Projector menciptakan visibilitas jarak jauh yang luar biasa. Pola sinar seragam yang terang membantu Anda melihat lebih jauh ke depan serta sisi jalan sehingga Anda dapat bereaksi lebih cepat terhadap potensi bahaya di depan Anda. Selain itu, nikmati LED yang lebih terang untuk lampu jauh berkat teknologi boost yang sudah teruji di lab aplikasi Otomotif kami di Jerman untuk membantu Anda melihat hingga 600 m ke depan.
Lengkapi mobil Anda dengan Philips Ultinon Drive LED Projector dan tingkatkan gaya serta keselamatan Anda. Lihat dan terlihat dengan lampu putih 6.000 Kelvin yang elegan agar berkendara makin nyaman. Selain tampilan yang istimewa, lensa tersebut menghasilkan kontras yang lebih baik sehingga Anda dapat melihat objek di depan Anda dan rambu-rambu jalan dengan lebih baik dalam kegelapan. Setelah merasakan efek layaknya siang hari yang terang ini, pilihan Anda dijamin tidak akan berpaling dari Philips Ultinon LED Projector.
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