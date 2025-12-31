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Dihentikan
M1BO/00
Fidelitas tinggi, kualitas premium. Ke mana pun Anda pergi.
Headphone Fidelio M1 Philips memadukan suara dan kenyamanan terbaik untuk pengalaman musik autentik. Dirancang secara ahli agar meredam suara dengan sangat baik dengan desain ringan namun kokoh, nikmati suara definisi tinggi sejati ke mana pun Anda pergi.
Fidelio
Jingga
Speaker diuji dengan cermat untuk keseimbangan suara terbaik.
Penelitian menyeluruh dilakukan kepada pecinta musik yang cerdas untuk mengetahui preferensi dengar mereka - misalnya, keseimbangan karakter suara yang mereka suka. Para ahli akustik kami lalu menyetel Fidelio M1 untuk memperhitungkan semua detail yang memengaruhi cara pendengar mencerna suara, seperti cara telinga merefleksikan suara dan meresonansi sebagai tanggapannya. Sebagai hasilnya, headphone M1 kami dirancang untuk mereproduksi suara semirip mungkin dengan saat suara direkam - termasuk gaya perekaman saat ini.
Kunci akustik adalah kunci pita yang didesain khusus, yang ditanam di ruang internal untuk menghilangkan kebocoran suara dan mempertahankan detail suara. Hasilnya adalah ekstensi bass yang luar biasa.
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