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Dihentikan

MCD288 DVD Micro Theater

MCD288/98

5

| (1) Ulasan

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Memutar DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW), & Picture CD

Memutar DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW), & Picture CD

Pemutar Philips kompatibel dengan sebagian besar disk DVD dan CD yang ada di pasaran. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3, CD, CD(RW), dan Picture CD - semuanya dapat diputar pada pemutar. SVCD singkatan dari "Super VideoCD". Kualitas SVCD jauh lebih baik daripada VCD, terutama gambar yang lebih tajam dari VCD karena resolusinya yang lebih tinggi. Dengan dukungan DivX®, Anda dapat menikmati video dengan kode DivX®. Format media DivX merupakan teknologi kompresi video berbasis MPEG4 yang memungkinkan Anda untuk menyimpan file besar seperti film, trailer, dan video musik pada media seperti disk CD-R/RW dan DVD yang dapat direkam.

Dolby Digital untuk pengalaman film yang luar biasa

Dolby Digital untuk pengalaman film yang luar biasa

Karena Dolby Digital, standar audio multi saluran digital terdepan di dunia, memanfaatkan cara telinga manusia memproses suara, Anda akan merasakan audio suara surround berkualitas terbaik dengan isyarat spasial yang nyata.

Nikmati musik MP3/WMA secara langsung dari drive USB portabel

Nikmati musik MP3/WMA secara langsung dari drive USB portabel

Colokkan perangkat ke port USB pada sistem Hi-Fi Philips Anda. Musik digital Anda akan diputar secara langsung dari perangkat. Saat ini Anda dapat berbagi momen favorit Anda dengan keluarga dan teman.

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5.0

dari 5

1

Ulasan

4
3
2
1

28/03/2025

Indonesia

Indonesia

Produk ini bagus tapi saya tidak punya remotenya

Ulasan ini dibuat untuk MCD288 DVD Micro Theater

Tanggal Penggunaan 2025-02-28

Ulasan ini dibuat untuk MCD288 DVD Micro Theater

Tanggal Penggunaan 2025-02-28

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