ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

  • Foto produk sisi depan
  • Gambar utama
  • Foto produk sisi depan
  • Gambar utama

Dihentikan

MCD705/93

Lihat semua manfaat
Memutar DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW), & Picture CD

Memutar DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW), & Picture CD

Pemutar Philips kompatibel dengan sebagian besar disk DVD dan CD yang ada di pasaran. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3, CD, CD(RW), dan Picture CD - semuanya dapat diputar pada pemutar. SVCD singkatan dari "Super VideoCD". Kualitas SVCD jauh lebih baik daripada VCD, terutama gambar yang lebih tajam dari VCD karena resolusinya yang lebih tinggi. Dengan dukungan DivX®, Anda dapat menikmati video dengan kode DivX®. Format media DivX merupakan teknologi kompresi video berbasis MPEG4 yang memungkinkan Anda untuk menyimpan file besar seperti film, trailer, dan video musik pada media seperti disk CD-R/RW dan DVD yang dapat direkam.

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.