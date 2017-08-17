2 year warranty
Dihentikan
Dengan Hi-Fi tube bawaan, Anda sekarang bisa mendapatkan suara berkualitas paling tinggi yang biasanya hanya ada di sistem audiophile premium. Sifat analog tabung menyediakan suara yang lebih menyenangkan untuk sistem pendengaran non-linear manusia. Suara dari tabung memiliki distorsi rendah dan selalu disukai karena kualitas audionya yang bersih, mendetail, hangat, dan seperti aslinya.
Neodymium Ribbon Tweeter adalah monopole tweeter yang menghasilkan suara dinamis dan jernih dari depan. Ini merupakan fitur yang umum digunakan dalam sistem audio canggih untuk mereproduksi suara dengan fidelitas yang sangat baik. Tweeter kerucut dan dome konvensional didasarkan pada prinsip directional moving coil, sedangkan monopole Neodymium Ribbon Tweeter memancarkan frekuensi tinggi dalam pola radiasi 180 derajat penuh. Ini secara dramatis meningkatkan lebar spektrum suara dalam tone dan mempeluas zona “sweet spot” untuk menghasilkan suara yang luas, sejernih kristal, dan natural, bahkan dari sistem audio ringkas.
Konektor speaker berlapis emas memastikan transmisi sinyal audio yang lebih baik dibandingkan koneksi click-fit tradisional. Ini juga meminimalkan kehilangan sinyal listrik dari amplifier ke kotak speaker, sehingga menghasilkan reproduksi suara yang seperti aslinya.
Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip
3.5
dari 5
2
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Rom22
17/08/2017
Singapore
Excellent sound.
Improves every movie with great surround and deep bases.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk MCD908 DVD Micro Theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk MCD908 DVD Micro Theater
Peng.osk
08/03/2025
ประเทศไทย
Obsolete mcd 908 remote control
Phillips mcd908 รีโมทเสีย ทดแทนได้ด้วยรีโมทใดได้บ้าง? หรือ ทำอย่างไรกับตัวเครื่องจึงควบคุม การเปลี่ยน ภาษา subtitle ครับ
Ulasan ini dibuat untuk MCD908 DVD Micro Theater
Tanggal Penggunaan 2023-03-08
Ulasan ini dibuat untuk MCD908 DVD Micro Theater
Tanggal Penggunaan 2023-03-08