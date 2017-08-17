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Dihentikan

MCD908 DVD Micro Theater

MCD908/98

3.5

| (2) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

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Hi-Fi tube premium untuk suara yang benar-benar jernih dan natural

Hi-Fi tube premium untuk suara yang benar-benar jernih dan natural

Dengan Hi-Fi tube bawaan, Anda sekarang bisa mendapatkan suara berkualitas paling tinggi yang biasanya hanya ada di sistem audiophile premium. Sifat analog tabung menyediakan suara yang lebih menyenangkan untuk sistem pendengaran non-linear manusia. Suara dari tabung memiliki distorsi rendah dan selalu disukai karena kualitas audionya yang bersih, mendetail, hangat, dan seperti aslinya.

Neodymium Ribbon Tweeter untuk fidelitas audio yang mengagumkan

Neodymium Ribbon Tweeter untuk fidelitas audio yang mengagumkan

Neodymium Ribbon Tweeter adalah monopole tweeter yang menghasilkan suara dinamis dan jernih dari depan. Ini merupakan fitur yang umum digunakan dalam sistem audio canggih untuk mereproduksi suara dengan fidelitas yang sangat baik. Tweeter kerucut dan dome konvensional didasarkan pada prinsip directional moving coil, sedangkan monopole Neodymium Ribbon Tweeter memancarkan frekuensi tinggi dalam pola radiasi 180 derajat penuh. Ini secara dramatis meningkatkan lebar spektrum suara dalam tone dan mempeluas zona “sweet spot” untuk menghasilkan suara yang luas, sejernih kristal, dan natural, bahkan dari sistem audio ringkas.

Konektor speaker berlapis emas untuk transmisi sinyal terbaik

Konektor speaker berlapis emas untuk transmisi sinyal terbaik

Konektor speaker berlapis emas memastikan transmisi sinyal audio yang lebih baik dibandingkan koneksi click-fit tradisional. Ini juga meminimalkan kehilangan sinyal listrik dari amplifier ke kotak speaker, sehingga menghasilkan reproduksi suara yang seperti aslinya.

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3.5

dari 5

2

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
1

17/08/2017

Singapore

Singapore

Excellent sound.

Improves every movie with great surround and deep bases.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk MCD908 DVD Micro Theater

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk MCD908 DVD Micro Theater

08/03/2025

ประเทศไทย

ประเทศไทย

Obsolete mcd 908 remote control

Phillips mcd908 รีโมทเสีย ทดแทนได้ด้วยรีโมทใดได้บ้าง? หรือ ทำอย่างไรกับตัวเครื่องจึงควบคุม การเปลี่ยน ภาษา subtitle ครับ

Ulasan ini dibuat untuk MCD908 DVD Micro Theater

Tanggal Penggunaan 2023-03-08

Ulasan ini dibuat untuk MCD908 DVD Micro Theater

Tanggal Penggunaan 2023-03-08

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