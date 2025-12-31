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MCM149/98
Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.
Kontrol Suara Digital menawarkan pilihan prasetel kontrol Jazz, Rock, Pop, dan Klasik yang dapat Anda gunakan untuk mengoptimalkan jangkauan frekuensi untuk gaya musik yang berbeda. Setiap mode menggunakan teknologi ekualiser grafis yang secara otomatis mengatur keseimbangan suara dan meningkatkan frekuensi suara yang paling penting dari gaya musik yang dipilih. Pada akhirnya, Kontrol Suara Digital memudahkan Anda untuk menikmati musik dengan pengaturan tepat keseimbangan suara untuk menyamai jenis musik yang sedang diputar.
Banyak jam alarm memiliki beragam pilihan alarm. Radio Jam Philips akan membangunkan Anda dengan radio atau buzzer alarm tradisional. Pengatur Waktu Tidur memungkinkan Anda memprogram panjang waktu yang diperlukan untuk musik agar bertepatan dengan lama waktu yang biasa Anda perlukan untuk tidur. Tidak peduli apa yang diperlukan jam alarm Anda, baik buzzer pagi dengan nada yang stabil atau mendengarkan musik favorit saat Anda tidur, radio jam ini memiliki semuanya.
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