Fungsi pengatur waktu tidur dan bangun tidur

Banyak jam alarm memiliki beragam pilihan alarm. Radio Jam Philips akan membangunkan Anda dengan radio atau buzzer alarm tradisional. Pengatur Waktu Tidur memungkinkan Anda memprogram panjang waktu yang diperlukan untuk musik agar bertepatan dengan lama waktu yang biasa Anda perlukan untuk tidur. Tidak peduli apa yang diperlukan jam alarm Anda, baik buzzer pagi dengan nada yang stabil atau mendengarkan musik favorit saat Anda tidur, radio jam ini memiliki semuanya.