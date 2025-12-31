2 year warranty
Dihentikan
MCM277/98
Dengan mode USB Direct, colokkan perangkat USB Anda ke port USB pada perangkat Philips Anda dan musik digital akan diputar secara langsung dari perangkat Philips.
Teknologi kompresi audio memungkinkan ukuran file musik digital besar dikurangi hingga 10 kali tanpa mengurangi kualitas audio. MP3 atau WMA adalah dua format kompresi yang memungkinkan Anda menikmati dunia musik digital di pemutar Philips. Unduh lagu-lagu MP3 atau WMA dari situs musik resmi di Internet atau buat file musik MP3 atau WMA sendiri dengan merekam CD audio dan mentransfernya ke pemutar Anda.
Kontrol Suara Digital menawarkan pilihan prasetel kontrol Jazz, Rock, Pop, dan Klasik yang dapat Anda gunakan untuk mengoptimalkan jangkauan frekuensi untuk gaya musik yang berbeda. Setiap mode menggunakan teknologi ekualiser grafis yang secara otomatis mengatur keseimbangan suara dan meningkatkan frekuensi suara yang paling penting dari gaya musik yang dipilih. Pada akhirnya, Kontrol Suara Digital memudahkan Anda untuk menikmati musik dengan pengaturan tepat keseimbangan suara untuk menyamai jenis musik yang sedang diputar.
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