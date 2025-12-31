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Dihentikan

MCM280D Sleek micro sound system

MCM280D/12

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Memutar dan mengisi ulang iPod/iPhone Anda secara bersamaan

Memutar dan mengisi ulang iPod/iPhone Anda secara bersamaan

Nikmati musik MP3 favorit sambil mengisi daya iPod/iPhone Anda! Dock ini menghubungkan langsung perangkat portabel ke sistem hiburan Docking, sehingga Anda dapat mendengarkan musik favorit dalam suara yang luar biasa. Dock ini juga mengisi daya iPod/iPhone selagi memutar musik, sehingga Anda dapat mendengarkan musik dan tidak lagi khawatir akan kehabisan daya baterai pemutar portabel Anda. Sistem hiburan Docking ini secara otomatis mengisi daya perangkat portabel ketika sedang docking.

Nikmati musik MP3/WMA secara langsung dari drive USB portabel

Nikmati musik MP3/WMA secara langsung dari drive USB portabel

Colokkan perangkat ke port USB pada sistem Hi-Fi Philips Anda. Musik digital Anda akan diputar secara langsung dari perangkat. Saat ini Anda dapat berbagi momen favorit Anda dengan keluarga dan teman.

Putar MP3/WMA-CD, CD, dan CD-RW

Putar MP3/WMA-CD, CD, dan CD-RW

Teknologi kompresi audio memungkinkan ukuran file musik digital besar dikurangi hingga 10 kali tanpa mengurangi kualitas audio. MP3 atau WMA adalah dua format kompresi yang memungkinkan Anda menikmati dunia musik digital di pemutar Philips. Unduh lagu-lagu MP3 atau WMA dari situs musik resmi di Internet atau buat file musik MP3 atau WMA sendiri dengan merekam CD audio dan mentransfernya ke pemutar Anda.

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