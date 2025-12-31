Memutar dan mengisi ulang iPod/iPhone Anda secara bersamaan

Nikmati musik MP3 favorit sambil mengisi daya iPod/iPhone Anda! Dock ini menghubungkan langsung perangkat portabel ke sistem hiburan Docking, sehingga Anda dapat mendengarkan musik favorit dalam suara yang luar biasa. Dock ini juga mengisi daya iPod/iPhone selagi memutar musik, sehingga Anda dapat mendengarkan musik dan tidak lagi khawatir akan kehabisan daya baterai pemutar portabel Anda. Sistem hiburan Docking ini secara otomatis mengisi daya perangkat portabel ketika sedang docking.