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  • Satu alat untuk berbagai gaya Satu alat untuk berbagai gaya Satu alat untuk berbagai gaya

    All-in-One Trimmer Series 5000

    MG5920/15

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Satu alat untuk berbagai gaya

    Tampil unik dengan pemangkas serbaguna ini, yang mencakup 10 alat berkualitas untuk menata rambut di wajah, kepala, dan tubuh Anda. Pisau baja tahan karatnya yang dapat mengasah sendiri akan selalu tajam tanpa perlu diminyaki untuk hasil pemangkasan yang presisi.

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    Harga ritel yang disarankan: Rp799.900,00

    All-in-One Trimmer Series 5000

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    Satu alat untuk berbagai gaya

    Untuk wajah, rambut, & tubuh

    • 10-in-1: wajah, kepala & tubuh
    • Pisau baja tajam sendiri
    • Teknologi BeardSense
    Performa yang tahan lama untuk hasil yang presisi

    Performa yang tahan lama untuk hasil yang presisi

    Pisau baja tahan karat tetap tajam seperti pertama kali digunakan untuk kinerja yang tahan lama. Tidak memerlukan minyak.

    All-in-one untuk wajah, kepala & tubuh

    Penata all-in-one ini menawarkan 10 alat untuk semua kebutuhan Anda. Menata rambut wajah Anda dengan mudah, sekaligus memangkas rambut dan merapikan rambut di tubuh Anda.

    Dapatkan hasil penataan yang rata dan tepian yang tajam

    Penata dan set multi-sisirnya menawarkan 11 pengaturan panjang dari 0,5 hingga 16 mm dalam langkah presisi 1 mm untuk gaya janggut yang lebih pendek dan panjang. Desain menyempit dari alat penata presisi ini memudahkan Anda menciptakan tepian yang tajam dan detail yang rapi. Bersihkan pipi, dagu, dan leher dengan pemangkas logam untuk menyempurnakan penampilan Anda.

    Tata rambut di bagian bawah tubuh

    Tata rambut tubuh Anda secara efisien dengan sisir click-on untuk tubuh.

    Potongan rambut sendiri di rumah

    Dengan pemangkas sistem multi-sisir ini Anda dapat memilih pengaturan panjang antara 0,5 - 16 mm untuk menciptakan gaya rambut sendiri di rumah.

    Memangkas bulu telinga dan hidung dengan mudah dan nyaman

    Pencukur all-in-one yang aman ini mampu dengan cepat mencukur bulu hidung dan bulu telinga yang tidak diinginkan.

    Penata yang menyesuaikan dengan janggut Anda

    Penata memindai kerapatan janggut 125x per detik dan meningkatkan daya tepat ketika dibutuhkan untuk menangani jenggot yang lebat atau lebih panjang.

    Dapat digunakan selama 4 minggu dengan sekali pengisian daya*.

    Baterai lithium-ion yang kuat memberikan waktu kerja hingga 120 menit dengan opsi pengisian cepat 5 menit untuk masa pakai yang lama dan daya maksimum.

    Tahan air untuk penggunaan yang nyaman dan mudah dibersihkan

    Penata ini tahan air, sehingga Anda dapat menggunakannya dengan nyaman di kamar mandi dan membersihkannya dengan mudah di bawah keran.

    Selalu ketahui waktu untuk mengisi ulang daya

    Indikator baterai memungkinkan Anda mengetahui status baterai Anda: lemah, kosong, sedang diisi, atau penuh. Jadi, Anda tidak akan pernah kehabisan baterai di tengah-tengah perjalanan.

    Mudah dipegang dan dikendalikan

    Pemangkas ini mudah dipegang dan dikendalikan berkat pegangan karet yang ergonomis untuk kenyamanan dan kontrol terbaik.

    Spesifikasi Teknis

    • Daya

      Lama pemakaian
      Hingga 120 menit
      Pengisian daya
      • 60 menit
      • Pengisian daya cepat 5 menit
      Jenis baterai
      Lithium-ion
      Konsumsi daya maksimum
      5 W
      Tegangan Input
      5 V
      Metode pengisian daya
      USB-A (adaptor tidak disertakan)

    • Desain

      Gagang
      Pegangan karet ergonomis

    • Servis

      Garansi 2 tahun
      Y

    • Mudah digunakan

      Pengisian daya
      Pengisian Daya USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)
      Layar
      • Indikator baterai hampir habis
      • Indikator baterai penuh
      • Indikator pengisian baterai.
      Bebas perawatan
      Tidak perlu minyak pisau
      Basah & Kering
      100% dapat digunakan saat mandi
      Pengoperasian
      Penggunaan nirkabel saja

    • Penataan serbaguna

      Alat penataan
      • Pemangkas dari baja
      • Pemangkas baja presisi
      • Pemangkas bulu hidung dan telinga
      • 2 sisir jenggot tipis
      • Sisir 3-7mm yang dapat disesuaikan
      • 3 sisir rambut
      • 1 sisir bulu badan
      Aksesori
      • Kantung lembut
      • Sikat pembersih
      • USB-A (Adaptor tidak disertakan)
      # jumlah aksesori
      10

    • Penataan presisi

      Hasil cukuran
      • Pisau baja tajam sendiri
      • Teknologi BeardSense
      Setelan panjang
      11 (0,5 - 16 mm)

    Badge-D2C

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    • Berdasarkan 2,3 kali pemangkasan rambut wajah per minggu, durasi rata-rata setiap sesi adalah 11,5 menit
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