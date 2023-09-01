MG5920/15
Satu alat untuk berbagai gaya
Tampil unik dengan pemangkas serbaguna ini, yang mencakup 10 alat berkualitas untuk menata rambut di wajah, kepala, dan tubuh Anda. Pisau baja tahan karatnya yang dapat mengasah sendiri akan selalu tajam tanpa perlu diminyaki untuk hasil pemangkasan yang presisi.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Pisau baja tahan karat tetap tajam seperti pertama kali digunakan untuk kinerja yang tahan lama. Tidak memerlukan minyak.
Penata all-in-one ini menawarkan 10 alat untuk semua kebutuhan Anda. Menata rambut wajah Anda dengan mudah, sekaligus memangkas rambut dan merapikan rambut di tubuh Anda.
Penata dan set multi-sisirnya menawarkan 11 pengaturan panjang dari 0,5 hingga 16 mm dalam langkah presisi 1 mm untuk gaya janggut yang lebih pendek dan panjang. Desain menyempit dari alat penata presisi ini memudahkan Anda menciptakan tepian yang tajam dan detail yang rapi. Bersihkan pipi, dagu, dan leher dengan pemangkas logam untuk menyempurnakan penampilan Anda.
Tata rambut tubuh Anda secara efisien dengan sisir click-on untuk tubuh.
Dengan pemangkas sistem multi-sisir ini Anda dapat memilih pengaturan panjang antara 0,5 - 16 mm untuk menciptakan gaya rambut sendiri di rumah.
Pencukur all-in-one yang aman ini mampu dengan cepat mencukur bulu hidung dan bulu telinga yang tidak diinginkan.
Penata memindai kerapatan janggut 125x per detik dan meningkatkan daya tepat ketika dibutuhkan untuk menangani jenggot yang lebat atau lebih panjang.
Baterai lithium-ion yang kuat memberikan waktu kerja hingga 120 menit dengan opsi pengisian cepat 5 menit untuk masa pakai yang lama dan daya maksimum.
Penata ini tahan air, sehingga Anda dapat menggunakannya dengan nyaman di kamar mandi dan membersihkannya dengan mudah di bawah keran.
Indikator baterai memungkinkan Anda mengetahui status baterai Anda: lemah, kosong, sedang diisi, atau penuh. Jadi, Anda tidak akan pernah kehabisan baterai di tengah-tengah perjalanan.
Pemangkas ini mudah dipegang dan dikendalikan berkat pegangan karet yang ergonomis untuk kenyamanan dan kontrol terbaik.
Daya
Desain
Servis
Mudah digunakan
Penataan serbaguna
Penataan presisi
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