2 year warranty
Dihentikan
MMS2050/70
Musik, Film, dan Hiburan
Speaker ini cocok untuk mendengarkan musik atau menonton film di rumah. Subwoofernya memberikan bass yang kaya dan kuat. Kontrol di bagian depannya dilengkapi USB plug and play, audio-in dan Radio RM memberikan cara alternatif untuk menikmati konten Anda.
Bluetooth
Audio-In
USB
Dapat memutar semua tipe musik, film, game, dan sumber audio dari internet. Apa pun yang ingin Anda dengar, kami menjadikan pengalaman multimedia Anda lebih hebat daripada sebelumnya.
Sistem audio dipisahkan menjadi subwoofer yang dioptimalkan untuk mereproduksi frekuensi bass dan speaker satelit yang dioptimalkan untuk frekuensi menengah dan tinggi. Hasilnya adalah sistem yang secara kuat mereproduksi rentang penuh frekuensi audio dari bass yang dalam hingga nada tinggi sebening kristal dengan distorsi minimal.
Desain setelan akustik dan driver kualitas tinggi menjamin kinerja audio terbaik di kelasnya.
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