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        Dihentikan

        2000 seriesSpeaker Multimedia 2.1

        MMS2050/70

        Musik, Film, dan Hiburan

        Speaker ini cocok untuk mendengarkan musik atau menonton film di rumah. Subwoofernya memberikan bass yang kaya dan kuat. Kontrol di bagian depannya dilengkapi USB plug and play, audio-in dan Radio RM memberikan cara alternatif untuk menikmati konten Anda.

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        Musik, Film, dan Hiburan

        • Bluetooth

        • Audio-In

        • USB

        Kompatibel dengan musik, game, film, dan sumber audio dari internet

        Dapat memutar semua tipe musik, film, game, dan sumber audio dari internet. Apa pun yang ingin Anda dengar, kami menjadikan pengalaman multimedia Anda lebih hebat daripada sebelumnya.

        Subwoofer untuk bass yang dalam dan speaker satelit untuk suara tinggi yang jernih

        Sistem audio dipisahkan menjadi subwoofer yang dioptimalkan untuk mereproduksi frekuensi bass dan speaker satelit yang dioptimalkan untuk frekuensi menengah dan tinggi. Hasilnya adalah sistem yang secara kuat mereproduksi rentang penuh frekuensi audio dari bass yang dalam hingga nada tinggi sebening kristal dengan distorsi minimal.

        Nikmati kinerja terbaik di kelasnya dan kualitas suara yang optimal

        Desain setelan akustik dan driver kualitas tinggi menjamin kinerja audio terbaik di kelasnya.

        Spesifikasi Teknis

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