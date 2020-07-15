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  • Kenyamanan sempurna, tanpa tarikan Kenyamanan sempurna, tanpa tarikan Kenyamanan sempurna, tanpa tarikan

    Nose trimmer series 3000 Pemangkas bulu hidung, telinga, & alis

    NT3650/16

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Kenyamanan sempurna, tanpa tarikan

    Pemangkas bulu hidung, telinga, dan alis Philips seri 3000 memangkas dengan nyaman. Teknologi PrecisionTrim & sistem Protective Guard dirancang untuk memfasilitasi pemangkasan yang mudah dan efisien tanpa menarik rambut.

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    Harga ritel yang disarankan: Rp303.900,00

    Nose trimmer series 3000 Pemangkas bulu hidung, telinga, & alis

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    See all Pemangkas detail dan bulu hidung

    Kenyamanan sempurna, tanpa tarikan

    Memangkas rambut hidung, telinga, atau alis dengan kenyamanan maksimal

    • 100% nyaman, tanpa tarikan
    • Sistem Protective Guard
    • Bisa dicuci seluruhnya, baterai AA
    • 2 sisir alis, kantong
    Memangkas bulu hidung, telinga & alis dengan kenyamanan sempurna

    Memangkas bulu hidung, telinga & alis dengan kenyamanan sempurna

    Menjangkau serta memangkas bulu hidung dan telinga yang tidak diinginkan secara efisien. Pastikan lubang hidung Anda telah bersih sebelum menggunakannya. Jangan memasukkan pemangkas ke dalam hidung lebih dari 0,5 cm dan putar perlahan untuk mulai memangkas. Saat memangkas bulu telinga, pastikan bagian dalam telinga tidak kotor. Untuk bulu alis, geser ke salah satu ukuran sisir (3 atau 5 mm) lalu pangkas perlahan ke arah yang berlawanan dengan arah tumbuh bulu agar hasil pangkasan rata dan sesuai dengan panjang yang diinginkan.

    Pemangkasan yang mudah dan efisien tanpa meninggalkan goresan dan luka

    Pemangkasan yang mudah dan efisien tanpa meninggalkan goresan dan luka

    Pemangkas bulu hidung, bulu telinga, dan alis yang dirancang untuk keamanan dan kenyamanan, Protective Guard System membungkus pisau agar tidak langsung bersentuhan dengan kulit. Sistem ini juga dibuat untuk mengurangi bulu yang terlewat atau tertarik.

    Memangkas dengan mudah dari sudut mana pun

    Memangkas dengan mudah dari sudut mana pun

    Pemangkas presisi dua sisi kami yang inovatif memotong dengan cepat dan mudah dari segala sudut dan arah.

    Handel bertekstur yang mudah digenggam meskipun saat basah

    Handel bertekstur yang mudah digenggam meskipun saat basah

    Handel bertekstur memudahkan Anda dalam menggenggam dan mengontrol pemangkas saat sedang digunakan. Tombol hidup/mati diletakkan pada posisi yang mudah dioperasikan.

    Bisa dicuci seluruhnya untuk pembersihan mudah

    Bisa dicuci seluruhnya untuk pembersihan mudah

    Pemangkas bulu hidung dan bulu telinga yang terbaik adalah yang cocok dengan rutinitas Anda. Cukup bilas pemangkas setelah digunakan agar tetap dalam kondisi optimal.

    Siap digunakan

    Siap digunakan

    Gunakan pencukur bulu telinga dan bulu hidung Anda dengan baterai AA yang disertakan dalam kemasan.

    Garansi untuk proteksi pembelian

    Garansi untuk proteksi pembelian

    Semua produk pencukur rambut kami tahan lama. Semuanya dilengkapi garansi 2 tahun dan tidak memerlukan pelumas.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Kantung
      Kantung pembawa
      Sisir
      • Sisir alis
      • Sisir presisi 5 mm

    • Daya

      Jenis baterai
      AA

    • Desain

      Warna
      Abu-abu
      Gagang
      Cengkeraman & gagang ergonomis

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
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    • Sistem pemotongan

      Unit pemotongan
      Pisau baja
      Pisau cukur berkinerja tinggi
      Untuk memangkas dengan lembut

    • Mudah digunakan

      Basah & Kering
      Tahan air
      Pembersihan
      Dapat dicuci seluruhnya
      Tidak memerlukan pelumas
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    Badge-D2C

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