Memangkas bulu hidung, telinga & alis dengan kenyamanan sempurna

Menjangkau serta memangkas bulu hidung dan telinga yang tidak diinginkan secara efisien. Pastikan lubang hidung Anda telah bersih sebelum menggunakannya. Jangan memasukkan pemangkas ke dalam hidung lebih dari 0,5 cm dan putar perlahan untuk mulai memangkas. Saat memangkas bulu telinga, pastikan bagian dalam telinga tidak kotor. Untuk bulu alis, geser ke salah satu ukuran sisir (3 atau 5 mm) lalu pangkas perlahan ke arah yang berlawanan dengan arah tumbuh bulu agar hasil pangkasan rata dan sesuai dengan panjang yang diinginkan.