NT3650/16
Kenyamanan sempurna, tanpa tarikan
Pemangkas bulu hidung, telinga, dan alis Philips seri 3000 memangkas dengan nyaman. Teknologi PrecisionTrim & sistem Protective Guard dirancang untuk memfasilitasi pemangkasan yang mudah dan efisien tanpa menarik rambut.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Menjangkau serta memangkas bulu hidung dan telinga yang tidak diinginkan secara efisien. Pastikan lubang hidung Anda telah bersih sebelum menggunakannya. Jangan memasukkan pemangkas ke dalam hidung lebih dari 0,5 cm dan putar perlahan untuk mulai memangkas. Saat memangkas bulu telinga, pastikan bagian dalam telinga tidak kotor. Untuk bulu alis, geser ke salah satu ukuran sisir (3 atau 5 mm) lalu pangkas perlahan ke arah yang berlawanan dengan arah tumbuh bulu agar hasil pangkasan rata dan sesuai dengan panjang yang diinginkan.
Pemangkas bulu hidung, bulu telinga, dan alis yang dirancang untuk keamanan dan kenyamanan, Protective Guard System membungkus pisau agar tidak langsung bersentuhan dengan kulit. Sistem ini juga dibuat untuk mengurangi bulu yang terlewat atau tertarik.
Pemangkas presisi dua sisi kami yang inovatif memotong dengan cepat dan mudah dari segala sudut dan arah.
Handel bertekstur memudahkan Anda dalam menggenggam dan mengontrol pemangkas saat sedang digunakan. Tombol hidup/mati diletakkan pada posisi yang mudah dioperasikan.
Pemangkas bulu hidung dan bulu telinga yang terbaik adalah yang cocok dengan rutinitas Anda. Cukup bilas pemangkas setelah digunakan agar tetap dalam kondisi optimal.
Gunakan pencukur bulu telinga dan bulu hidung Anda dengan baterai AA yang disertakan dalam kemasan.
Semua produk pencukur rambut kami tahan lama. Semuanya dilengkapi garansi 2 tahun dan tidak memerlukan pelumas.
Aksesori
Daya
Desain
Servis
Sistem pemotongan
Mudah digunakan
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