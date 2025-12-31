2 year warranty
Dihentikan
ORD7100R/00
Nikmati musik MP3 favorit sambil mengisi daya iPod/iPhone Anda! Dock ini menghubungkan langsung perangkat portabel ke sistem hiburan Docking, sehingga Anda dapat mendengarkan musik favorit dalam suara yang luar biasa. Dock ini juga mengisi daya iPod/iPhone selagi memutar musik, sehingga Anda dapat mendengarkan musik dan tidak lagi khawatir akan kehabisan daya baterai pemutar portabel Anda. Sistem hiburan Docking ini secara otomatis mengisi daya perangkat portabel ketika sedang docking.
Sistem Speaker Bass Reflex memberikan pengalaman suara bass yang dalam dari sistem kotak pengeras suara yang ringkas. Sistem ini berbeda dengan sistem kotak pengeras suara konvensional dengan pipa bass yang sejajar secara akustik ke woofer untuk mengoptimalkan gulungan frekuensi rendah dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini bekerja dengan meresonansi massa udara ke dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer konvensional. Menggabungkan respons ke woofer, sistem ini memperpanjang suara frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi baru bass yang dalam.
Port docking spring-loaded yang dirancang cerdas dengan mudah mengakomodasi semua iPod atau iPhone, tanpa adaptor khusus. Terlebih lagi, dapat berfungsi bahkan tanpa casing pelindungnya - cukup pasang iPod atau iPhone Anda pada dock. Sekarang Anda dapat menikmati musik tanpa kerumitan.
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