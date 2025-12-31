Putar DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, dan (S)VCD

Pemutar Philips ini kompatibel dengan sebagian besar disk DVD yang tersedia di pasar. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, dan (S)VCD - semuanya bisa diputar pada pemutar ini. DVD+/-R adalah istilah singkat untuk drive DVD yang dapat menerima kedua format DVD umum. Demikian juga, DVD+/-RW menangani kedua tipe disk yang dapat ditulis ulang. SVCD adalah singkatan untuk "Super VideoCD". Kualitas SVCD jauh lebih baik daripada VCD, terutama gambar yang jauh lebih tajam dibandingkan VCD karena memiliki resolusi lebih tinggi.