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PET708 Portable DVD Player

PET708/98

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Putar DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, dan (S)VCD

Putar DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, dan (S)VCD

Pemutar Philips ini kompatibel dengan sebagian besar disk DVD yang tersedia di pasar. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, dan (S)VCD - semuanya bisa diputar pada pemutar ini. DVD+/-R adalah istilah singkat untuk drive DVD yang dapat menerima kedua format DVD umum. Demikian juga, DVD+/-RW menangani kedua tipe disk yang dapat ditulis ulang. SVCD adalah singkatan untuk "Super VideoCD". Kualitas SVCD jauh lebih baik daripada VCD, terutama gambar yang jauh lebih tajam dibandingkan VCD karena memiliki resolusi lebih tinggi.

Memutar MP3-CD, CD, dan CD-RW

MP3 adalah teknologi kompresi revolusioner yang membuat file musik digital dapat dibuat hingga 10x lebih kecil tanpa menurunkan kualitas audio secara signifikan. Sebuah CD dapat menyimpan hingga 10 jam musik.

Bagikan file gambar JPEG dengan CD Gambar

Bagikan file gambar JPEG dengan CD Gambar

Kemampuan pemutaran multi-format memungkinkan Anda melihat gambar di mana saja dan memutar sebagian besar format disk untuk kompatibilitas disk maksimum dan kesenangan menonton.

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