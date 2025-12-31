2 year warranty
PPM1321
Nikmati pijatan kepala yang menenangkan
Alat pijat kepala band-type ini memberikan cara baru untuk memijat kepala. Alat ini pas dengan berbagai ukuran kepala. Berkat ukurannya yang kecil dan mudah dibawa, Anda dapat menikmati pijatan kepala dan kompres panas yang menenangkan di mana saja.
Pijat urut 6-area
Pengendali layar warna-warni
Headband yang dapat disesuaikan
Kain dengan sirkulasi udara yang baik
Headband pemijat pas dengan lingkar kepala dan memiliki 6 area pijat yang mencakup dahi, pelipis, dan wilayah oksipital. Kantung udara menyimulasikan tekanan pijat urut tangan manusia, yang dapat secara efektif melemaskan otot kepala dan meningkatkan sirkulasi darah.
Modul kompres panas dengan sensor suhu bawaan dapat memberikan suhu panas pada rentang suhu yang terkontrol dengan baik, membantu meningkatkan sirkulasi darah di area dahi.
Tidak seperti alat pijat kepala lainnya yang bentuk dan ukurannya seperti helm, perangkat ikat kepala ini sangat ringan dan portabel. Kombinasi unit utama dari kain dengan pengontrol eksternal membuatnya mudah dilipat dan dibawa.
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