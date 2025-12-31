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Headband Pemijat

PPM1321

Nikmati pijatan kepala yang menenangkan

Alat pijat kepala band-type ini memberikan cara baru untuk memijat kepala. Alat ini pas dengan berbagai ukuran kepala. Berkat ukurannya yang kecil dan mudah dibawa, Anda dapat menikmati pijatan kepala dan kompres panas yang menenangkan di mana saja.

Lihat semua manfaat

Dengan pemijatan dan kompres panas

Nikmati pijatan kepala yang menenangkan

  • Pijat urut 6-area

  • Pengendali layar warna-warni

  • Headband yang dapat disesuaikan

  • Kain dengan sirkulasi udara yang baik

Pijat tekanan udara 6-area

Headband pemijat pas dengan lingkar kepala dan memiliki 6 area pijat yang mencakup dahi, pelipis, dan wilayah oksipital. Kantung udara menyimulasikan tekanan pijat urut tangan manusia, yang dapat secara efektif melemaskan otot kepala dan meningkatkan sirkulasi darah.

3 tingkat kompres hangat konstan

Modul kompres panas dengan sensor suhu bawaan dapat memberikan suhu panas pada rentang suhu yang terkontrol dengan baik, membantu meningkatkan sirkulasi darah di area dahi.

Desain portabel

Tidak seperti alat pijat kepala lainnya yang bentuk dan ukurannya seperti helm, perangkat ikat kepala ini sangat ringan dan portabel. Kombinasi unit utama dari kain dengan pengontrol eksternal membuatnya mudah dilipat dan dibawa.

Spesifikasi Teknis

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