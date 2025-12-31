2 year warranty
PPM2522
Bersantai dan pulihkan tubuh Anda dengan getaran tipe gelombang
Dilengkapi 16 kontak pijat silikon yang lembut, nyaman, dan mudah dibersihkan. Tersedia 3 level kompresi panas, 5 mode, dan fungsi Bluetooth. Anda dapat memilih suhu yang nyaman, menggunakannya dalam berbagai kondisi, dan menikmati alunan musik selama pijat.
Getaran VibWave
Kompres panas di bawah mata
Desain visualisasi kisi
Pemutaran musik nirkabel
Alat pijat ini memadukan data wajah Asia dengan analisis dan riset mendalam, penyesuaian tinggi dan sudut setiap kepala pijat secara presisi, serta upaya untuk mencapai kenyamanan 3 dimensi yang pas untuk meningkatkan efektivitas sekaligus kenyamanan pijatan secara signifikan. Alat pijat ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur teknik pijat khusus yang efektif sesuai kekuatan dan teknik pijat dari setiap titik akupuntur untuk pijatan titik yang paling efisien.
6 titik kontak di bawah mata dilengkapi dengan 3 tingkat fungsi kompres panas termostatis. Setiap mode memiliki suhu yang paling sesuai untuk melancarkan sirkulasi darah di mata, memperbaiki meridian, merilekskan otot mata, dan memaksimalkan efek pijat.
16 titik kontak pijat terbuat dari bahan silikon lembut berkualitas tinggi untuk menyerupai sentuhan pijatan tangan manusia. Super lembut sehingga kulit tidak akan terasa tertarik, efektif melindungi kulit tanpa menimbulkan garis kering dan garis halus selama proses pijat. Penggunaan bahan berkualitas mengurangi debu yang menumpuk pada permukaannya. Untuk membersihkannya, cukup lap perlahan agar alat tetap higienis saat digunakan di mata.
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