Sistem pijat VibWave, pijat titik yang tepat dan efisien

Alat pijat ini memadukan data wajah Asia dengan analisis dan riset mendalam, penyesuaian tinggi dan sudut setiap kepala pijat secara presisi, serta upaya untuk mencapai kenyamanan 3 dimensi yang pas untuk meningkatkan efektivitas sekaligus kenyamanan pijatan secara signifikan. Alat pijat ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur teknik pijat khusus yang efektif sesuai kekuatan dan teknik pijat dari setiap titik akupuntur untuk pijatan titik yang paling efisien.