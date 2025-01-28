2 year warranty
PPM3306
Lembut dan seringan awan, Relaksasi leher yang praktis
Alat pijat leher ini menggunakan memory foam berketahanan tinggi dua lapis sebagai lapisan dalam, dengan pijatan getaran frekuensi tinggi 4 titik. Dilengkapi dengan area kompres hangat yang luas, memungkinkan otot leher mengendur dengan cepat
Pijat getaran
Penopang lilit
Kompres panas termostatis
Panas menembus jauh ke dalam area pemijat untuk mempercepat sirkulasi darah dan membantu meredakan ketegangan otot. Suhu prasetel memberikan pengalaman tekan kompres yang nyaman dan aman, tanpa risiko luka bakar yang tidak disengaja.
4 node pijat untuk bagian leher yang mudah lelah. Merilekskan bagian yang lelah melalui getaran frekuensi tinggi, mengguncang cepat, dan hilangkan kelelahan otot.
Atur waktu 15 menit agar mati secara otomatis, efektif menghindari kerusakan jaringan otot atau kulit yang disebabkan oleh pijat atau kompres panas yang berlebihan.
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1.0
dari 5
1
Ulasan
TravellerHeadaches
28/01/2025
Philippines
Poor quality. Does not last at all!
Poor quality. Only usable from Dec 20 - Jan 20. Bought from The Nest Greenhills. Now Impossible to fully charge despite numerous tries (diff cable, plug back in and remove, etc) only usable for 5 minutes. Avoid buying this. Only nice at first but complete waste after
Keunggulan
Light. Works well when working before it breaks after 1 month.
Kekurangan
Bad bad bad quality and longevity. Does not work anymore.
Ulasan ini dibuat untuk PPM3306 Neck massager
Tanggal Penggunaan 2023-12-28
Ulasan ini dibuat untuk PPM3306 Neck massager
Tanggal Penggunaan 2023-12-28