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Alat pijat leher

PPM3306

1

| (1) Ulasan

Lembut dan seringan awan, Relaksasi leher yang praktis

Alat pijat leher ini menggunakan memory foam berketahanan tinggi dua lapis sebagai lapisan dalam, dengan pijatan getaran frekuensi tinggi 4 titik. Dilengkapi dengan area kompres hangat yang luas, memungkinkan otot leher mengendur dengan cepat

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Penenangan yang berirama di empat titik

Lembut dan seringan awan, Relaksasi leher yang praktis

  • Pijat getaran

  • Penopang lilit

  • Kompres panas termostatis

Kompres hangatnya meredakan pembengkakan, menghilangkan rasa lelah

Panas menembus jauh ke dalam area pemijat untuk mempercepat sirkulasi darah dan membantu meredakan ketegangan otot. Suhu prasetel memberikan pengalaman tekan kompres yang nyaman dan aman, tanpa risiko luka bakar yang tidak disengaja.

Pijatan mencakup beberapa bagian

4 node pijat untuk bagian leher yang mudah lelah. Merilekskan bagian yang lelah melalui getaran frekuensi tinggi, mengguncang cepat, dan hilangkan kelelahan otot.

Pijatan pintar dengan pewaktu, hindari rasa sakit karena pijat berlebihan

Atur waktu 15 menit agar mati secara otomatis, efektif menghindari kerusakan jaringan otot atau kulit yang disebabkan oleh pijat atau kompres panas yang berlebihan.

Spesifikasi Teknis

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1.0

dari 5

1

Ulasan

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28/01/2025

Philippines

Philippines

Poor quality. Does not last at all!

Poor quality. Only usable from Dec 20 - Jan 20. Bought from The Nest Greenhills. Now Impossible to fully charge despite numerous tries (diff cable, plug back in and remove, etc) only usable for 5 minutes. Avoid buying this. Only nice at first but complete waste after

Keunggulan

Light. Works well when working before it breaks after 1 month.

Kekurangan

Bad bad bad quality and longevity. Does not work anymore.

Ulasan ini dibuat untuk PPM3306 Neck massager

Tanggal Penggunaan 2023-12-28

Ulasan ini dibuat untuk PPM3306 Neck massager

Tanggal Penggunaan 2023-12-28

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