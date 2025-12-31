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PPM3521
Merawat bahu dan leher
Berkat mekanisme pemijatan tiga dimensi 6-claw 3D yang, selendang pijat menyimulasikan teknik memijat tangan untuk memijat bahu dan leher dengan menggenggam dan menggosok. Fungsi kompres panasnya dapat dengan cepat mengendurkan otot leher yang pegal.
Pijat 6-jari
Perawatan sendi bahu & leher
Kompres hangat
Pemijat ini menggunakan mekanisme pengurut inovatif 6 penjepit, yang menyimulasikan teknik pijat 6 jari asli. Mencengkeram dengan cepat sambil menggosok bahu dan leher untuk melemaskan otot leher.
Penjepit pijat ini dapat mencangkup leher dan bahu secara bersamaan, mengurut dan meremas otot, sehingga leher dan bahu dapat rileks secara bersamaan.
Dengan menggunakan proses pemanasan area yang luas, bahu dan leher yang sakit akan dikompres hangat untuk meningkatkan sirkulasi darah, sehingga otot-otot cepat rileks dan mengurangi kelelahan;
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