Node pijat yang ditingkatkan untuk meningkatkan efek pijat

Node pijat 3D disusun menurut lekuk bahu dan leher agar dapat mencakup area pijat yang lebih luas. Kepala pijat bagian atas memiliki lebar sekitar 95 mm yang meningkatkan cakupan pijat serta membantu mengangkat dan menarik otot dengan kuat. Kepala pijat bagian bawah memiliki panjang sekitar 75 mm dengan bagian pijat yang disesuaikan secara pas untuk membantu mendorong dan menekan otot trapezius.