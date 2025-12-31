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PPM3522
Pijatan hangat untuk merilekskan tubuh dan pikiran
Menggabungkan fungsi kompres panas 2 tingkat dengan pijatan 6 titik, produk ini dapat memijat dan merilekskan bahu, leher, dan punggung hingga pinggang, kaki, dan lengan. Berbagai mode pijatan dan tingkat intensitas yang tersedia cocok untuk segala jenis pengguna.
Memijat dan menggenggam
2 tingkat kompres panas
Dua mode pemakaian
Node pijat 3D disusun menurut lekuk bahu dan leher agar dapat mencakup area pijat yang lebih luas. Kepala pijat bagian atas memiliki lebar sekitar 95 mm yang meningkatkan cakupan pijat serta membantu mengangkat dan menarik otot dengan kuat. Kepala pijat bagian bawah memiliki panjang sekitar 75 mm dengan bagian pijat yang disesuaikan secara pas untuk membantu mendorong dan menekan otot trapezius.
Node pijat memiliki sudut 45 derajat yang sesuai dengan lekuk tubuh manusia. Hal ini juga menyimulasikan pijatan dan genggaman manual untuk menghadirkan pengalaman yang nyaman dan mantap.
Alat pijat ini memiliki baterai berkapasitas 2.000 mAh bawaan yang besar. Setelah terisi penuh, alat ini dapat digunakan sekitar 90 menit. Lakukan pijat terjadwal selama 10 menit setiap hari: Rilekskan bahu dan leher Anda sembari meminum kopi.
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