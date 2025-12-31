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NECK MASSAGERSelendang pijat

PPM3522

Pijatan hangat untuk merilekskan tubuh dan pikiran

Menggabungkan fungsi kompres panas 2 tingkat dengan pijatan 6 titik, produk ini dapat memijat dan merilekskan bahu, leher, dan punggung hingga pinggang, kaki, dan lengan. Berbagai mode pijatan dan tingkat intensitas yang tersedia cocok untuk segala jenis pengguna.

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Pijatan 6 titik di punggung bagian atas

Pijatan hangat untuk merilekskan tubuh dan pikiran

  • Memijat dan menggenggam

  • 2 tingkat kompres panas

  • Dua mode pemakaian

Node pijat yang ditingkatkan untuk meningkatkan efek pijat

Node pijat 3D disusun menurut lekuk bahu dan leher agar dapat mencakup area pijat yang lebih luas. Kepala pijat bagian atas memiliki lebar sekitar 95 mm yang meningkatkan cakupan pijat serta membantu mengangkat dan menarik otot dengan kuat. Kepala pijat bagian bawah memiliki panjang sekitar 75 mm dengan bagian pijat yang disesuaikan secara pas untuk membantu mendorong dan menekan otot trapezius.

Sudut miring 45° agar pas dengan lekuk bahu dan leher

Node pijat memiliki sudut 45 derajat yang sesuai dengan lekuk tubuh manusia. Hal ini juga menyimulasikan pijatan dan genggaman manual untuk menghadirkan pengalaman yang nyaman dan mantap.

Baterai tahan 90 menit, tak perlu khawatir kehabisan daya

Alat pijat ini memiliki baterai berkapasitas 2.000 mAh bawaan yang besar. Setelah terisi penuh, alat ini dapat digunakan sekitar 90 menit. Lakukan pijat terjadwal selama 10 menit setiap hari: Rilekskan bahu dan leher Anda sembari meminum kopi.

Spesifikasi Teknis

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