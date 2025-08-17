2 year warranty
PPM4325
Kenyamanan sejati nan hangat
Alat pijat pinggang yang terbuat dari kain Lycra ini sungguh ringan dan tipis. Alat ini dilengkapi dengan fungsi kompresi panas untuk meningkatkan sirkulasi darah secara efektif serta mengurangi rasa sakit dan tidak nyaman pada pinggang. Pengontrol magnetiknya dapat dilepas, portabel, dan anti-repot.
Kompres panas area luas
Pilihan pijat multi-tingkat
Pengontrol yang dapat dilepas
Zona ganda depan dan belakang dapat dipanaskan secara bersamaan pada suhu 45-55 derajat, dengan 3 tingkat yang dapat disesuaikan untuk melancarkan sirkulasi darah, meredakan nyeri punggung, atau rasa tidak nyaman di perut secara efektif.
Bobot bersih dari seluruh alat hanyalah 185 g, dengan bodi tipis dan ringan yang dapat dikenakan tanpa terlihat, sehingga Anda tidak perlu merasa tertekan atau malu.
Gunakan fitur dibatasi waktu 30 menit untuk mematikan alat secara otomatis. Hindari pijat berlebihan yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, kulit kemerahan, dan bengkak.
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2.0
dari 5
1
Ulasan
Horse88
17/08/2025
Philippines
Great idea but disappointing longevity.
(Honest Review) Philips Waist Massager When I first tried this, it was honestly a game changer for period cramps with the heat and massage combination. Unfortunately, after about ~7 battery cycle (charged using the phillips cable), the performance declined sharply. The heating function has stopped working altogether, and the massage only runs for an average of 26 seconds before stopping completely (across 10 trials). In reality, when you are in pain, the 26 seconds feels like 5-10 seconds which barely provides relief of any sort. The concept is great, and if it were more durable and consistent, this could easily be a 5/5 must-have product. I am left disappointed in its current form- as it feels underdeveloped and not built to last. :(( TLDR: 2/5 - Great idea but disappointing longevity.
Ulasan ini dibuat untuk PPM4325 Waist massager
Tanggal Penggunaan 2025-04-17
Ulasan ini dibuat untuk PPM4325 Waist massager
Tanggal Penggunaan 2025-04-17