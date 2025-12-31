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PPM4331
Kebugaran&pijatan, efek ganda dari latihan&relaksasi
Perpaduan denyut EMS dan fungsi kompres panas yang dimilikinya mampu melancarkan sirkulasi darah di bagian pinggang dan perut serta menghilangkan nyeri otot dan pegal. Tersedia berbagai suhu dan kekuatan pijatan. Cocok untuk segala jenis pengguna.
Denyut EMS
3 tingkat suhu
Desain yang dapat dilepas
Terbuat dari lapisan silver ion aktif, kain dengan teknologi ini mampu menghantarkan panas dengan cepat dan mempertahankan suhu dalam waktu yang lama. Dengan fungsi kompres panas, suhu tubuh akan meningkat bahkan saat duduk dan memicu keluarnya keringat. Pakailah saat berolahraga untuk mempercepat pembakaran kalori dan meningkatkan efisiensi olahraga. Tersedia 3 tingkat suhu: 40, 45, dan 50 derajat.
Kainnya yang superelastis pas di pinggang dan perut, membuatnya nyaman dipakai. Alat ini mengencangkan pinggang dan perut tanpa membuat tubuh merasa ketat. Pas dengan lekuk pinggang dan perut serta memberikan tekanan secara merata pada bagian-bagian tersebut. Kain ini mampu meregang secara longitudinal dan menopang secara horizontal untuk mengurangi tekanan pada tulang belakang lumbal saat berolahraga dan meminimalkan potensi cedera olahraga.
Peningkatan pengaturan frekuensi EMS membantu otot bergerak secara mandiri sehingga Anda dapat melatih pinggang dan perut sambil duduk atau berdiri.
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