Bahan yang nyaman melindungi pinggang dan perut Anda

Kainnya yang superelastis pas di pinggang dan perut, membuatnya nyaman dipakai. Alat ini mengencangkan pinggang dan perut tanpa membuat tubuh merasa ketat. Pas dengan lekuk pinggang dan perut serta memberikan tekanan secara merata pada bagian-bagian tersebut. Kain ini mampu meregang secara longitudinal dan menopang secara horizontal untuk mengurangi tekanan pada tulang belakang lumbal saat berolahraga dan meminimalkan potensi cedera olahraga.