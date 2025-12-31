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Alat Pijat Pinggang

PPM4331

Kebugaran&pijatan, efek ganda dari latihan&relaksasi

Perpaduan denyut EMS dan fungsi kompres panas yang dimilikinya mampu melancarkan sirkulasi darah di bagian pinggang dan perut serta menghilangkan nyeri otot dan pegal. Tersedia berbagai suhu dan kekuatan pijatan. Cocok untuk segala jenis pengguna.

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Silver ion×EMS×kompres panas, rileks berkat pijatan

Kebugaran&pijatan, efek ganda dari latihan&relaksasi

  • Denyut EMS

  • 3 tingkat suhu

  • Desain yang dapat dilepas

Kain nano-silver yang mampu mengumpulkan panas dan memicu keluarnya keringat

Terbuat dari lapisan silver ion aktif, kain dengan teknologi ini mampu menghantarkan panas dengan cepat dan mempertahankan suhu dalam waktu yang lama. Dengan fungsi kompres panas, suhu tubuh akan meningkat bahkan saat duduk dan memicu keluarnya keringat. Pakailah saat berolahraga untuk mempercepat pembakaran kalori dan meningkatkan efisiensi olahraga. Tersedia 3 tingkat suhu: 40, 45, dan 50 derajat.

Bahan yang nyaman melindungi pinggang dan perut Anda

Kainnya yang superelastis pas di pinggang dan perut, membuatnya nyaman dipakai. Alat ini mengencangkan pinggang dan perut tanpa membuat tubuh merasa ketat. Pas dengan lekuk pinggang dan perut serta memberikan tekanan secara merata pada bagian-bagian tersebut. Kain ini mampu meregang secara longitudinal dan menopang secara horizontal untuk mengurangi tekanan pada tulang belakang lumbal saat berolahraga dan meminimalkan potensi cedera olahraga.

Pijat arus mikro EMS memudahkan pergerakan otot

Peningkatan pengaturan frekuensi EMS membantu otot bergerak secara mandiri sehingga Anda dapat melatih pinggang dan perut sambil duduk atau berdiri.

Spesifikasi Teknis

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