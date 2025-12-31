2 year warranty
PPM4501
Pijat punggung total
Pemijat punggung ini menggunakan hingga 12 titik pijat mengambang. Rentang pijatnya mencakup pinggang dan punggung sehingga Anda bisa langsung merasa rileks di seluruh bagian punggung. Pijat mengambang memberikan perlindungan bagi Anda.
Pijat mengambang multi-node
Kompres panas termostatis
Kontrol satu tombol
Sisi kiri dan kanan memiliki hingga 12 node pijat. Area putaran yang luas bisa menjangkau bagian belakang untuk memijat semua bagian dengan tepat.
Alat pijat diciptakan berdasarkan studi mendalam tentang lekukan tubuh manusia sehingga lebih pas di tubuh untuk pengalaman pijat yang lebih maksimal
Termostat kompres panas 42 derajat (3 derajat). Selain mengurut dan memijat, node pijat juga dapat memanaskan area pijatan untuk melancarkan sirkulasi darah, mengurangi bengkak dan nyeri, serta meredakan nyeri otot.
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