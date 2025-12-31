Pijat multi-fungsi guna melepaskan tekanan

Terbuat dari kain yang ringan dan tipis, produk ini mampu meredakan nyeri melalui getaran dan kompres panas. Bar penopang 3D-nya dapat menstabilkan pinggang agar postur tubuh tidak bungkuk secara berlebihan. Alat ini juga dilengkapi dengan kantung gel dingin yang mampu meredakan keseleo.