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PPM4721
Pijat multi-fungsi guna melepaskan tekanan
Terbuat dari kain yang ringan dan tipis, produk ini mampu meredakan nyeri melalui getaran dan kompres panas. Bar penopang 3D-nya dapat menstabilkan pinggang agar postur tubuh tidak bungkuk secara berlebihan. Alat ini juga dilengkapi dengan kantung gel dingin yang mampu meredakan keseleo.
Pijat Kombinasi
Dilengkapi stereo
Penggunaan nirkabel
4 area pijat frekuensi tinggi bawaan, langsung mengenai otot yang sakit. Regangkan otot pinggang serta redakan kelelahan dan nyeri otot.
Pijat makin canggih berkat 2 mode pijat pemanasan dan 2 mode pijat pemulihan setelah berolahraga, dengan 4 zona lampu berirama nan merdu.
2 bilah baja penopang yang melengkung akan menstabilkan tulang belakang punggung bawah, menyebarkan tekanan dari tubuh bagian atas ke punggung bawah, serta melindungi dan memperbaiki posisi pinggang.
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