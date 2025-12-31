2 year warranty
PPM5521
Nikmati momen relaksasi
Membantu meredakan nyeri di lutut melalui fungsi tekanan udara dan kompres panas. Menyediakan berbagai mode pijat dan roda gigi, cocok untuk semua orang untuk memijat lutut dan relaksasi.
Pijat Kombinasi
Kantong udara full wrap
penggunaan dapat dilakukan secara nirkabel
Desain pemijat ganda, sehingga Anda dapat memijat kedua lutut secara bersamaan.
3 suhu kompres panas yang dapat disesuaikan untuk meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi ketegangan otot, mengurangi rasa nyeri, memberikan relaksasi, serta mengurangi kelelahan. Sistem kontrol suhu NTC yang presisi dan akurat dan mati otomatis panas berlebihnya mencegah kulit melepuh.
Ada 4 mode pijat prasetel, satu tombol untuk memulai pijat, memberi Anda kenyamanan yang dibutuhkan.
Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip
Ulasan