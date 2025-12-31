2 year warranty
PPM6331
Merilekskan tungkai dan kaki
Dengan relaksasi urut dan kompres panas yang nyaman, produk ini dapat membantu mengurangi rasa pegal pada tungkai dan kaki. 2 mode dengan 2 intensitas yang tersedia dapat memenuhi berbagai kebutuhan pijat sesuai kenyamanan.
Node Pijat 3D
Kain Pilihan Berkualitas
2 Mode Utama
Desain rol ganda. Metode bionik 3D, menyimulasikan pijat tangan manusia. 8 titik kontak besar di area kontak lebar dengan ketinggian yang berbeda-beda untuk merilekskan otot seperti gelombang dan memberikan rasa nyaman.
Tersedia dalam 2 mode: urut paha dan betis untuk mengurangi rasa tegang dan merilekskan otot secara perlahan; tekan telapak kaki untuk membantu merilekskan lengkung telapak kaki.
Dengan pengontrol tambahan, Anda dapat mengatur alat pijat sambil duduk atau berbaring tanpa perlu membungkuk untuk mengatur secara manual. Tersedia penyimpanan khusus pengontrol yang mudah diakses dan digunakan kapan saja. Pengontrol dapat disimpan dengan aman.
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