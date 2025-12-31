ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk tunggal
  • Foto produk tunggal

Alat pijat kaki

PPM6331

Merilekskan tungkai dan kaki

Dengan relaksasi urut dan kompres panas yang nyaman, produk ini dapat membantu mengurangi rasa pegal pada tungkai dan kaki. 2 mode dengan 2 intensitas yang tersedia dapat memenuhi berbagai kebutuhan pijat sesuai kenyamanan.

Lihat semua manfaat

Urut dan kompres panas 2 in 1

Merilekskan tungkai dan kaki

  • Node Pijat 3D

  • Kain Pilihan Berkualitas

  • 2 Mode Utama

Node pijat ergonomis 3D dengan 8 titik

Desain rol ganda. Metode bionik 3D, menyimulasikan pijat tangan manusia. 8 titik kontak besar di area kontak lebar dengan ketinggian yang berbeda-beda untuk merilekskan otot seperti gelombang dan memberikan rasa nyaman.

Dapat digunakan untuk paha, betis, dan kaki

Tersedia dalam 2 mode: urut paha dan betis untuk mengurangi rasa tegang dan merilekskan otot secara perlahan; tekan telapak kaki untuk membantu merilekskan lengkung telapak kaki.

Remote control untuk memudahkan pengaturan

Dengan pengontrol tambahan, Anda dapat mengatur alat pijat sambil duduk atau berbaring tanpa perlu membungkuk untuk mengatur secara manual. Tersedia penyimpanan khusus pengontrol yang mudah diakses dan digunakan kapan saja. Pengontrol dapat disimpan dengan aman.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.