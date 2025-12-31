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PPM7303
Ringkas dan portabel
Dilengkapi dengan 6 kepala pijat termasuk fungsi kompres panas, alat ini menghadirkan pengalaman yang personal bagi Anda. Kompres panasnya mampu mencapai suhu 45 derajat, desain alat yang ringkas dan portabel, serta dilengkapi dengan 5 tingkat kecepatan. Berkatnya, pijat dan relaksasi menjadi lebih efektif.
Kompres panas
Output gaya 5 kg
6 kepala pijat
Dengan bobot sekitar 300 g, pistol pijat ini sangat ringan dan mudah dibawa ke mana saja. Pistol pijat ini juga memiliki desain berbentuk "T" dengan cat metalik serta pegangan selebar 36 mm, membuatnya mudah dan nyaman digenggam serta disimpan.
Nikmati pijatan yang kuat dan hangat untuk berbagai skenario: Bangkitkan vitalitas kelompok otot sebelum berolahraga dan atasi nyeri otot setelah sesi latihan kebugaran. Pekerja kantoran tidak akan lagi menderita nyeri bahu. Redakan nyeri betis dengan cepat saat bepergian atau melakukan perjalanan bisnis.
Powertrain SuperDynamic yang seluruhnya berbahan logam akan meningkatkan kinerja perangkat dengan output gaya 5 kg. Satu tombol untuk mengoperasikan 5 tingkat kekuatan, relaksasi jadi semakin maksimal dengan pijatan selangkah demi selangkah.
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