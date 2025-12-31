Ringkas dan portabel

Dilengkapi dengan 6 kepala pijat termasuk fungsi kompres panas, alat ini menghadirkan pengalaman yang personal bagi Anda. Kompres panasnya mampu mencapai suhu 45 derajat, desain alat yang ringkas dan portabel, serta dilengkapi dengan 5 tingkat kecepatan. Berkatnya, pijat dan relaksasi menjadi lebih efektif.