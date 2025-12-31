6 aksesori pijat yang dirancang khusus

Setiap aksesori dirancang untuk tujuan pijat yang berbeda. Dengan lekukan dan titik pijat yang dirancang khusus, Anda bisa mendapatkan pengalaman pijat yang sesuai pada kelompok otot yang berbeda dan mendapatkan pemulihan otot terbaik setelah olahraga.