ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk tunggal
  • Foto produk dengan aksesori
  • Foto produk tunggal
  • Foto produk dengan aksesori

Massage Gun

PPM7323

Pemijatan mendalam untuk pemulihan pasca olahraga

Perangkat ini dirancang bagi pengguna dengan level olahraga pemula. Gelombang kejut 8 mm dapat menjangkau jaringan dalam pada otot besar dan memulihkan kelelahan akibat olahraga. Aksesori pijat yang dirancang khusus dapat digunakan untuk menghadirkan pengalaman pijat yang berbeda.

Lihat semua manfaat

Gelombang kejut 8 mm hingga jaringan otot dalam

Pemijatan mendalam untuk pemulihan pasca olahraga

  • Output yang kuat untuk keperluan olahraga

  • Aksesori profesional

  • Mudah dioperasikan

Output yang kuat untuk pemulihan jaringan dalam

Sistem yang dinamis menyediakan frekuensi gelombang kejut hingga 2800 rpm dengan kedalaman 8 mm sehingga dapat menjangkau jaringan dalam pada otot besar. Kelelahan setelah olahraga tentunya akan berkurang setelah pijat selama beberapa menit dengan perangkat ini.

6 aksesori pijat yang dirancang khusus

Setiap aksesori dirancang untuk tujuan pijat yang berbeda. Dengan lekukan dan titik pijat yang dirancang khusus, Anda bisa mendapatkan pengalaman pijat yang sesuai pada kelompok otot yang berbeda dan mendapatkan pemulihan otot terbaik setelah olahraga.

Desain ringan

Desain struktur yang disempurnakan membuat perangkat ini jauh lebih ringan dibandingkan model sebelumnya, tanpa mengurangi keandalannya. Kini lebih mudah menikmati pijat lebih lama.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.