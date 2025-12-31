2 year warranty
PPM7323
Pemijatan mendalam untuk pemulihan pasca olahraga
Perangkat ini dirancang bagi pengguna dengan level olahraga pemula. Gelombang kejut 8 mm dapat menjangkau jaringan dalam pada otot besar dan memulihkan kelelahan akibat olahraga. Aksesori pijat yang dirancang khusus dapat digunakan untuk menghadirkan pengalaman pijat yang berbeda.
Output yang kuat untuk keperluan olahraga
Aksesori profesional
Mudah dioperasikan
Sistem yang dinamis menyediakan frekuensi gelombang kejut hingga 2800 rpm dengan kedalaman 8 mm sehingga dapat menjangkau jaringan dalam pada otot besar. Kelelahan setelah olahraga tentunya akan berkurang setelah pijat selama beberapa menit dengan perangkat ini.
Setiap aksesori dirancang untuk tujuan pijat yang berbeda. Dengan lekukan dan titik pijat yang dirancang khusus, Anda bisa mendapatkan pengalaman pijat yang sesuai pada kelompok otot yang berbeda dan mendapatkan pemulihan otot terbaik setelah olahraga.
Desain struktur yang disempurnakan membuat perangkat ini jauh lebih ringan dibandingkan model sebelumnya, tanpa mengurangi keandalannya. Kini lebih mudah menikmati pijat lebih lama.
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