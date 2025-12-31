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PPM7501
Berdaya kuat dengan bodi super-ringkas
Pistol pijat mini super-ramping ini adalah alat yang sangat berguna bagi orang yang rutin berolahraga. Dengan sistem dinamis yang canggih, alat ini dapat memberikan output daya 10 kg pada kedalaman pijat 8 mm. Alat ini sempurna untuk pemanasan dan pemulihan setelah aktivitas olahraga.
Ukuran ringkas, output kuat
Aksesori profesional
Dengan sistem dinamis yang tangguh, alat terobosan inovatif ini dapat menghasilkan daya output 10 kg pada kedalaman pijatan 8 mm.
Umpan balik kekuatan secara real-time menampilkan cincin cahaya berwarna. Pantau tekanan yang dirasakan tubuh untuk menyesuaikan rencana pijatan dengan saran fisioterapis Anda.
Lebar gagang logam hanya 35 mm sehingga mudah digenggam. Ukuran keseluruhannya hanya 14x57x53,5 cm. Dapat disimpan di tas olahraga yang kecil karena tidak memakan banyak tempat.
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