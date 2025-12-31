Berdaya kuat dengan bodi super-ringkas

Pistol pijat mini super-ramping ini adalah alat yang sangat berguna bagi orang yang rutin berolahraga. Dengan sistem dinamis yang canggih, alat ini dapat memberikan output daya 10 kg pada kedalaman pijat 8 mm. Alat ini sempurna untuk pemanasan dan pemulihan setelah aktivitas olahraga.