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Dihentikan

PicoPix MaxTVProyektor seluler

PPX720/INT

Pencahayaan Xtreme, Suara Xtreme & Ringkas

Dengan teknologi yang didasarkan pada TV Android, PicoPix MaxTV dapat memproyeksikan gambar hingga 120” dalam True Full HD. Berkat variasi pengaturan gambar, kecerahan otomatis, baterai yang tahan hingga 4 jam, dan fungsi boombox, Anda tak akan bisa lepas dari semua fiturnya!

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Pencahayaan Xtreme, Suara Xtreme & Ringkas

  • 120" resolusi True FULL HD 1080p

  • Xtreme sound dan mudah dibawa

  • Pengalaman khas TV Android

  • Fungsi boombox Bluetooth

Fokus Otomatis yang Cerdas

Fokus Otomatis yang Cerdas

Fokus otomatis sekali klik membuat Anda tidak perlu repot ketika menyetel proyektor. Kamera resolusi tinggi dan fokus otomatis yang dilengkapi dengan AI akan selalu memastikan Anda mendapatkan gambar paling jernih secara otomatis.

Kemudahan Xtreme

Kemudahan Xtreme

Proyektor PicoPix Max TV yang sangat ringkas ini dilengkapi dengan semua hal yang Anda perlukan. Maksimalkan penggunaan baterai 4 jam dalam mode proyeksi atau 10 jam dalam mode Speaker Bluetooth. Fungsi Powerbank juga akan mengisi daya semua perangkat lewat port USB-C atau USB-A.

Teknologi TI DLP / REC709

Teknologi TI DLP / REC709

Teknologi Texas Instruments DLP, yang digunakan di 9 dari 10 bioskop di seluruh dunia, menghasilkan gambar yang jernih dan cerah, serta kontras yang dalam, apa pun kondisinya. Anda dapat mengharapkan pengalaman visual yang tidak tertandingi dengan warna-warna cerah yang memberikan 100% sinyal REC709.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Google, Google Play, YouTube, TV Android, dan merek lainnya adalah merek dagang Google LLC. Google Assistant tidak tersedia dalam bahasa dan negara tertentu.

  2. Proyektor untuk koneksi langsung ke dan untuk penggunaan dengan mesin pemrosesan data otomatis seperti smartphone, laptop, PC, Pemutar Blue-ray, dsb.