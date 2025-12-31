Teknologi TI DLP / REC709

Teknologi Texas Instruments DLP, yang digunakan di 9 dari 10 bioskop di seluruh dunia, menghasilkan gambar yang jernih dan cerah, serta kontras yang dalam, apa pun kondisinya. Anda dapat mengharapkan pengalaman visual yang tidak tertandingi dengan warna-warna cerah yang memberikan 100% sinyal REC709.