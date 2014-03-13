PQ206/18
Pencukuran Bersih untuk kepercayaan diri Anda
Alat cukur elektrik Philips PQ206 memadukan sistem bercukur yang bersih dengan kepala pencukur mengambang terpisah. Yakinlah, Anda akan tampil dengan gaya terbaik - setiap hariSee all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
kepala pencukur yang diimpor memberikan pengalaman bercukur bersih yang nyaman
Sejajarkan pisau cukur tajam dari pencukur Philips Anda lebih dekat ke kulit untuk pencukuran yang sangat bersih; kepala pencukurnya yang mengambang secara terpisah akan mengikuti lekukan wajah Anda.
Pisau yang mengasah sendiri tahan lama sampai dua tahun.
Mencukur tanpa kabel hingga 60 menit
Aksesori
Daya
Servis
Performa Pencukuran
Mudah digunakan
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