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  • Pencukuran Bersih untuk kepercayaan diri Anda Pencukuran Bersih untuk kepercayaan diri Anda Pencukuran Bersih untuk kepercayaan diri Anda

    Alat cukur listrik

    PQ206/18

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Pencukuran Bersih untuk kepercayaan diri Anda

    Alat cukur elektrik Philips PQ206 memadukan sistem bercukur yang bersih dengan kepala pencukur mengambang terpisah. Yakinlah, Anda akan tampil dengan gaya terbaik - setiap hari

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    Harga ritel yang disarankan: Rp231.900,00

    Alat cukur listrik

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    Pencukuran Bersih untuk kepercayaan diri Anda

    • Menggunakan baterai
    • Mudah dibawa
    mencukur dengan bersih namun nyaman

    mencukur dengan bersih namun nyaman

    kepala pencukur yang diimpor memberikan pengalaman bercukur bersih yang nyaman

    Mengikuti lekukan wajah Anda

    Mengikuti lekukan wajah Anda

    Sejajarkan pisau cukur tajam dari pencukur Philips Anda lebih dekat ke kulit untuk pencukuran yang sangat bersih; kepala pencukurnya yang mengambang secara terpisah akan mengikuti lekukan wajah Anda.

    Pisau yang mengasah sendiri

    Pisau yang mengasah sendiri

    Pisau yang mengasah sendiri tahan lama sampai dua tahun.

    Alat cukur baterai 2AA nirkabel

    Alat cukur baterai 2AA nirkabel

    Mencukur tanpa kabel hingga 60 menit

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Perawatan
      • Sikat pembersih
      • Tutup pelindung

    • Daya

      Jenis baterai
      AA

    • Servis

      Garansi 2-tahun
      Y
      Kepala pencukur pengganti untuk Tiongkok
      Ganti dalam 2 thn dengan HQ4+
      Kepala pencukur pengganti di luar Tiongkok
      Ganti dalam 2 thn dengan HQ56

    • Performa Pencukuran

      Mengikuti kontur
      Kepala pencukur yang mengambang terpisah
      Sistem pencukuran
      • CloseCut
      • Diimpor dari Eropa

    • Mudah digunakan

      Pengisian daya
      Operasi baterai

    Badge-D2C

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