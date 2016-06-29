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Dihentikan

Hairclipper series 1000Pemotong rambut

QC5050/00

5

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Pemangkas rambut super-mudah

Pemangkas rambut super mudah ini memungkinkan Anda membuat gaya apa pun yang Anda inginkan dengan 8 pengaturan panjang dari 1-21 mm. Pilih saja panjang rambut, kunci, dan mulai mencukur. Sekarang dilengkapi dengan sisir pangkal janggut untuk potongan rambut ekstra pendek dan tampilan janggut tipis 3 hari.

Lihat semua manfaat

Merek alat perawatan diri elektrik untuk pria yang paling disukai di dunia1

Pilih panjangnya, kunci, mulai

Pemangkas rambut super-mudah

  • Sisir yang mengikuti kontur wajah

8 setelan panjang terintegrasi hingga 21 mm

8 setelan panjang terintegrasi hingga 21 mm

Pilih dan kunci panjang yang Anda inginkan dalam berbagai pilihan panjang yang serba guna.

Sisir yang mengikuti kontur untuk kecepatan dan kenyamanan

Sisir yang mengikuti kontur untuk kecepatan dan kenyamanan

Sisir yang mengikuti kontur menyesuaikan setiap lekukan untuk memberikan hasil yang cepat dan nyaman.

Sisir untuk rambut pendek untuk memotong rambut hingga 1,6mm

Sisir untuk rambut pendek untuk memotong rambut hingga 1,6mm

Sisir khusus untuk memangkas rambut di kepala Anda dengan gaya rambut ekstra pendek.

Spesifikasi Teknis

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5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

29/06/2016

Singapore

Singapore

Reliable "friend"

[Employee of philipsglobal] This product serviced me almost 15 years, 1 time in every week!! Now the powercord got broken. Where can i find new a cord.. byyyyh

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 1000 QC5050/00 Hair clipper

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 1000 QC5050/00 Hair clipper

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Penafian

  1. Survei online terhadap 16.003 pria, pengguna alat perawatan diri elektrik, dilakukan pada tahun 2024 