2 year warranty
Dihentikan
Pemangkas rambut super-mudah
Pemangkas rambut super mudah ini memungkinkan Anda membuat gaya apa pun yang Anda inginkan dengan 8 pengaturan panjang dari 1-21 mm. Pilih saja panjang rambut, kunci, dan mulai mencukur. Sekarang dilengkapi dengan sisir pangkal janggut untuk potongan rambut ekstra pendek dan tampilan janggut tipis 3 hari.
Sisir yang mengikuti kontur wajah
Pilih dan kunci panjang yang Anda inginkan dalam berbagai pilihan panjang yang serba guna.
Sisir yang mengikuti kontur menyesuaikan setiap lekukan untuk memberikan hasil yang cepat dan nyaman.
Sisir khusus untuk memangkas rambut di kepala Anda dengan gaya rambut ekstra pendek.
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Arttu
29/06/2016
Singapore
Reliable "friend"
[Employee of philipsglobal] This product serviced me almost 15 years, 1 time in every week!! Now the powercord got broken. Where can i find new a cord.. byyyyh
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 1000 QC5050/00 Hair clipper
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 1000 QC5050/00 Hair clipper
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