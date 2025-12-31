2 year warranty
Dihentikan
R03B2RTU70/40
Gunakan perangkat Anda lebih lama
Cocok untuk semua perangkat berdaya tinggi. Baterai AAA berkapasitas tinggi ini dapat diisi ulang hingga 1.000 kali.
AAA, 700 mAh
Nikel-Metal Hidrida
Teknologi Nikel-Metal Hidrida memungkinkan beberapa kali pengisian ulang dan nyaris tidak perlu mengganti baterai.
Baterai Nikel-Metal Hidrida dapat diisi ulang hingga 1000 kali tanpa kehabisan daya sebelum diisi ulang. Dengan ini Anda dapat menggunakan baterai isi ulang dengan lebih mudah dan lebih baik.