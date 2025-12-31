2 year warranty
Dihentikan
R03B4RTU10/40
Gunakan perangkat Anda lebih lama
Cocok untuk semua perangkat berdaya tinggi. Baterai AAA berkapasitas tinggi ini dapat diisi ulang hingga 1.000 kali.
AAA, 1000 mAh
Nikel-Metal Hidrida
Teknologi Nikel-Metal Hidrida memungkinkan beberapa kali pengisian ulang dan nyaris tidak perlu mengganti baterai.
Baterai Nikel-Metal Hidrida dapat diisi ulang hingga 1000 kali tanpa kehabisan daya sebelum diisi ulang. Dengan ini Anda dapat menggunakan baterai isi ulang dengan lebih mudah dan lebih baik.
Baterai dapat langsung digunakan