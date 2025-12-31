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Dihentikan

RechargeablesBaterai

R03B4RTU70/40

Gunakan perangkat Anda lebih lama

Cocok untuk semua perangkat berdaya tinggi. Baterai AAA berkapasitas tinggi ini dapat diisi ulang hingga 1.000 kali.

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Gunakan perangkat Anda lebih lama

  • AAA, 700 mAh

  • Nikel-Metal Hidrida

Teknologi NiMH untuk beberapa kali pengisian ulang

Teknologi Nikel-Metal Hidrida memungkinkan beberapa kali pengisian ulang dan nyaris tidak perlu mengganti baterai.

Terus nikmati kapasitas penuh

Baterai Nikel-Metal Hidrida dapat diisi ulang hingga 1000 kali tanpa kehabisan daya sebelum diisi ulang. Dengan ini Anda dapat menggunakan baterai isi ulang dengan lebih mudah dan lebih baik.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 353.1 kB
  • 18 June 2026

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