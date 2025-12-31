2 year warranty
Dihentikan
R03L4B/40
Baterai terbaik untuk perangkat low-drain
Untuk produk low-drain, pilih baterai LongLife. Teknologi Zinc-Chloride sangat sesuai untuk jam, radio, kalkulator, dan remote control.
AAA
Zinc-Chloride
Agar ukuran baterai yang paling umum mudah dikenali, kami menggunakan kode warna untuk ukuran baterai sesuai dengan standar industri.
Baterai ZnC Philips ini dijamin bebas dari logam berat berbahaya seperti Kadmium dan Merkuri.
Semua baterai mengalami kehilangan energi bila tidak digunakan. Kami menjamin baterai tetap memiliki setidaknya 80% energinya semula sebelum tanggal penggunaan terbaiknya (best-before).