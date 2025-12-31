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LongLifeBaterai

R03L4B/40

Baterai terbaik untuk perangkat low-drain

Untuk produk low-drain, pilih baterai LongLife. Teknologi Zinc-Chloride sangat sesuai untuk jam, radio, kalkulator, dan remote control.

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Baterai terbaik untuk perangkat low-drain

  • AAA

  • Zinc-Chloride

Warna membuat ukuran baterai mudah dikenali

Agar ukuran baterai yang paling umum mudah dikenali, kami menggunakan kode warna untuk ukuran baterai sesuai dengan standar industri.

Baterai ZnC Philips mengandung 0% logam berat berbahaya

Baterai ZnC Philips ini dijamin bebas dari logam berat berbahaya seperti Kadmium dan Merkuri.

Baterai tetap awet digunakan hingga 3 tahun

Semua baterai mengalami kehilangan energi bila tidak digunakan. Kami menjamin baterai tetap memiliki setidaknya 80% energinya semula sebelum tanggal penggunaan terbaiknya (best-before).

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