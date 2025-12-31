2 year warranty
Dihentikan
R03L60T/97
Baterai terbaik untuk perangkat low-drain
Untuk produk low-drain, pilih baterai LongLife. Teknologi Zinc-Chloride sangat sesuai untuk jam, radio, kalkulator, dan remote control.
AAA
Zinc-Chloride
Semua baterai mengalami kehilangan energi bila tidak digunakan. Kami menjamin baterai tetap memiliki setidaknya 80% energinya semula sebelum tanggal penggunaan terbaiknya (best-before).
Baterai ZnC Philips ini dijamin bebas dari logam berat berbahaya seperti Kadmium dan Merkuri.
Teknologi Zinc-Chloride berkualitas tinggi memastikan masa pakai baterai yang lama bila digunakan pada perangkat dengan konsumsi energi rendah.
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