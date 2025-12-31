2 year warranty
Dihentikan
R14G2B/40
Cocok untuk perangkat yang menguras daya baterai
Teknologi Zinc-Chloride ini sempurna untuk jam, radio, kalkulator, dan remote control Anda.
C
Zinc-Chloride
Teknologi Zinc-Chloride berkualitas tinggi memastikan masa pakai baterai yang lama bila digunakan pada perangkat dengan konsumsi energi rendah.
Baterai ZnC Philips ini dijamin bebas dari logam berat berbahaya seperti Kadmium dan Merkuri.
Semua baterai mengalami kehilangan energi bila tidak digunakan. Kami menjamin baterai tetap memiliki setidaknya 80% energinya semula sebelum tanggal penggunaan terbaiknya (best-before).
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