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  • Sentuhan lembut, kulit mulus
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  • Sentuhan lembut, kulit mulus
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Dihentikan

Shaver series 7000 SensoTouchpencukur listrik basah & kering

RQ1180/16

4.3
| (3) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini
Sentuhan lembut, kulit mulus
Philips SHAVER seri 7000 memberikan sentuhan lembut untuk hasil cukur yang mulus. Sistem GyroFlex 2D dengan mudah menyesuaikan dengan lekuk wajah Anda dan mencukur bulu terpendek sekalipun dengan bilah pisau DualPrecision."
Lihat semua manfaat
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Merek Pencukur Elektrik No. 1 Dunia1

Sentuhan lembut, kulit mulus

  • DualPrecision & GyroFlex2D

  • Pemakaian nirkabel 50 mnt/isi daya 1j

  • Pemangkas Presisi dan Kantung

Selot & lubang pemotong menangkap rambut terpendek sekalipun

Selot & lubang pemotong menangkap rambut terpendek sekalipun

Pisau DualPrecision mencukur rambut panjang dan bulu pendek dengan nyaman. 1. Selot memotong rambut panjang. 2. Lubang memotong bulu pendek

Pisau Super Lift and Cut mengangkat rambut untuk memotong lebih dekat

Pisau Super Lift and Cut mengangkat rambut untuk memotong lebih dekat

Sistem pisau ganda yang terpasang pada pencukur listrik Philips mengangkat rambut untuk pencukuran bersih yang nyaman hingga ke bawah lapisan kulit.

Kepala cukur fleksibel 2 arah agar mudah menyesuaikan dengan lekukan wajah

Kepala cukur fleksibel 2 arah agar mudah menyesuaikan dengan lekukan wajah

Sistem GyroFlex 2D yang mengikuti kontur wajah pada pencukur ini akan dengan mudah menyesuaikan dengan lekukan wajah Anda, meminimalkan tekanan dan iritasi untuk pencukuran lebih rapat.

Spesifikasi Teknis

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4.3

dari 5

3

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

3
2
1

28/06/2017

Australia

Australia

Superior Quality

This shaver lasted me over 5 years using it every day before the button cracked in the casing. Not bad quality i would say!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver

19/08/2013

Malaysia

Malaysia

amazed with its long-lasting battery life.

the battery life is very good. My wife bought it for me as my birthday gift early June. I used it since then, and so far only charged three times...

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Wet & dry electric shaver

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Wet & dry electric shaver

14/09/2020

Singapore

Singapore

Pembeli terverifikasi

Good User Experience

Saving Head is very good, very much better than the older Philip version

Keunggulan

Saving Head is good

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Wet & dry electric shaver

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Wet & dry electric shaver

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Penafian

  1. Sumber: Euromonitor International Limited, volume ritel, sesuai definisi kategori pencukur bulu badan, data 2024, riset yang dilakukan pada Oktober 2024. 