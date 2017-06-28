2 year warranty
Dihentikan
DualPrecision & GyroFlex2D
Pemakaian nirkabel 50 mnt/isi daya 1j
Pemangkas Presisi dan Kantung
Pisau DualPrecision mencukur rambut panjang dan bulu pendek dengan nyaman. 1. Selot memotong rambut panjang. 2. Lubang memotong bulu pendek
Sistem pisau ganda yang terpasang pada pencukur listrik Philips mengangkat rambut untuk pencukuran bersih yang nyaman hingga ke bawah lapisan kulit.
Sistem GyroFlex 2D yang mengikuti kontur wajah pada pencukur ini akan dengan mudah menyesuaikan dengan lekukan wajah Anda, meminimalkan tekanan dan iritasi untuk pencukuran lebih rapat.
4.3
dari 5
3
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
SensoTouch7000User
28/06/2017
Australia
Superior Quality
This shaver lasted me over 5 years using it every day before the button cracked in the casing. Not bad quality i would say!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver
kkmy
19/08/2013
Malaysia
amazed with its long-lasting battery life.
the battery life is very good. My wife bought it for me as my birthday gift early June. I used it since then, and so far only charged three times...
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Wet & dry electric shaver
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Wet & dry electric shaver
jacy88
14/09/2020
Singapore
Pembeli terverifikasi
Good User Experience
Saving Head is very good, very much better than the older Philip version
Keunggulan
Saving Head is good
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Wet & dry electric shaver
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Wet & dry electric shaver
Sumber: Euromonitor International Limited, volume ritel, sesuai definisi kategori pencukur bulu badan, data 2024, riset yang dilakukan pada Oktober 2024.