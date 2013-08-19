2 year warranty
Dihentikan
Cara bercukur paling menyenangkan
Pencukur tercanggih Philips, SensoTouch 3D RQ1260, menghadirkan pengalaman bercukur terbaik. Sistem GyroFlex 3D mengikuti setiap lekuk wajah Anda dan kepala pencukur UltraTrack mencukur setiap rambut hanya dengan beberapa sapuan.
UltraTrack & GyroFlex 3D
Pemakaian nirkabel 60 mnt/isi daya 1j
Pemangkas presisi
Kepala cukur GyroFlex 3D yang mengikuti kontur wajah akan menyesuaikan dengan setiap lekukan wajah Anda, meminimalkan tekanan dan iritasi pada kulit.
Dapatkan pencukuran rapat yang meminimalkan iritasi kulit. Kepala cukur ini memiliki 3 jalur khusus: selot untuk rambut normal; saluran untuk rambut panjang atau rebah; dan lubang untuk bulu terpendek di wajah Anda.
Sistem pisau ganda yang terpasang pada pencukur listrik Philips mengangkat rambut untuk pencukuran bersih yang nyaman hingga ke bawah lapisan kulit.
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4.2
dari 5
70
Ulasan
87%
Merekomendasikan produk ini
Prasad
19/08/2013
Malaysia
This product is amazing
I have been using the shaver for more than a year. I really can see the different with the one i used before. Since i bought RQ 1260 Shaver, i already said good bye to all my other shaving kits. Besides that, its easy to hold too (ergonormik) Worth buying......
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver
EvonWang
14/06/2012
Singapore
It is compact and easy to use. Not much noise produced. it covers all angle while shaving. able to use for quite sometime before the next charging period. afer shaving, the hair does not drop out from the head, it is all contain in the head compartment. Worth the buy!!!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver
RobertHogg
13/04/2012
Singapore
Excellent product, gives a really close shave.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver
Sumber: Euromonitor International Limited, volume ritel, sesuai definisi kategori pencukur bulu badan, data 2024, riset yang dilakukan pada Oktober 2024.