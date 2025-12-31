2 year warranty
Dihentikan
RQ560/51
Kontrol minyak yang lebih tahan lama
Bulu sikat yang halus, kami sarankan Anda mengganti kepala sikat setiap 3-6 bulan untuk memastikan hasil yang optimal.
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Tahan lama
Bulu sikat yang halus, terbuat dari 32.000 serat dan setiap seratnya berdiameter 50 mikron, sangat halus seperti tangan Anda, dan bisa menjangkau tempat yang tidak rata dan sulit.
Dengan satu klik pasangkan kepala sikat ke sikat pembersih dengan kontrol minyak, Anda akan mendapatkan efek kontrol minyak yang lebih tahan lama dibandingkan pembersihan manual
Ulasan
Kompatibel dengan RQ330, RQ331, RQ350, RQ351, RQ360, RQ361, RQ370, RQ371