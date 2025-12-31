ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk tunggal
  • Foto detail produk
  • Foto detail produk
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto kemasan
  • Foto produk tunggal
  • Foto detail produk
  • Foto detail produk
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto kemasan

Dihentikan

SmartClicksikat pembersih dengan kontrol minyak

RQ560/51

Kontrol minyak yang lebih tahan lama

Bulu sikat yang halus, kami sarankan Anda mengganti kepala sikat setiap 3-6 bulan untuk memastikan hasil yang optimal.

Lihat semua manfaat

menjadikan kulit sehat dan cerah

Kontrol minyak yang lebih tahan lama

  • Click-on

  • Tahan lama

Bulu sikat yang halus membersihkan selembut tangan Anda

Bulu sikat yang halus membersihkan selembut tangan Anda

Bulu sikat yang halus, terbuat dari 32.000 serat dan setiap seratnya berdiameter 50 mikron, sangat halus seperti tangan Anda, dan bisa menjangkau tempat yang tidak rata dan sulit.

SmartClick: dengan satu klik, pasangkan ke sikat Philips Anda

SmartClick: dengan satu klik, pasangkan ke sikat Philips Anda

Dengan satu klik pasangkan kepala sikat ke sikat pembersih dengan kontrol minyak, Anda akan mendapatkan efek kontrol minyak yang lebih tahan lama dibandingkan pembersihan manual

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima komunikasi promosi tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips berdasarkan preferensi dan perilaku saya. Saya dapat berhenti berlangganan kapan saja.

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.
Penafian

  1. Kompatibel dengan RQ330, RQ331, RQ350, RQ351, RQ360, RQ361, RQ370, RQ371