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Dihentikan

SmartClicksikat pembersih pro dengan kontrol minyak

RQ585/51

3.3

| (3) Ulasan

Kontrol minyak yang lebih tahan lama

Sikat kontrol minyak Philips membantu mengurangi pembentukan sebum pada wajah secara signifikan seiring waktu

Lihat semua manfaat

menjadikan kulit sehat dan cerah

Kontrol minyak yang lebih tahan lama

  • Click-on

  • Tahan lama

  • Mengikuti kontur

Kepala sikat pembersih dengan kontrol minyak

Kepala sikat pembersih dengan kontrol minyak

Sikat berputar, yang bisa digunakan bersamaan dengan produk pembersih harian Anda, memberikan efek kontrol minyak yang lebih tahan lama yang akan menjadikan kulit lebih sehat dan cerah

SmartClick: dengan satu klik, pasangkan ke pencukur Philips Anda

SmartClick: dengan satu klik, pasangkan ke pencukur Philips Anda

Klik sikat ke pencukur kompatibel Philips* Anda dan ubah menjadi perangkat pembersih yang canggih.

Bulu sikat yang halus membersihkan selembut tangan Anda

Bulu sikat yang halus membersihkan selembut tangan Anda

Bulu sikat yang halus, terbuat dari 32.000 serat dan setiap seratnya berdiameter 50 mikron, sangat halus seperti tangan Anda, dan bisa menjangkau tempat yang tidak rata dan sulit.

Spesifikasi Teknis

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3.3

dari 5

3

Ulasan

3
2

06/02/2018

日本

日本

Pembeli terverifikasi

フィリップス SmartClick ブラシ台座＋洗顔ブラシ 1セット RQ585/51 着脱可能 オイルコントロールについて

手頃な価格で、シェーバーのアタッチメントとしての使い勝手がとてもよく、 重宝しております。 また水洗い後の乾燥のし易さ、 肌に触れた時の羽根や筆を当てたような柔らかい触れごごちがとてもよく、 肌質が潤いを帯びてきました。 手洗いよりも、手軽に朝の時間短縮に重宝する点、ブラシによる肌ケア後のシェービングが滑らかになる点などに購入してよかったと切に思います。

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SmartClick RQ585/51 ブラシ台座＋洗顔ブラシ　1セット

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SmartClick RQ585/51 ブラシ台座＋洗顔ブラシ　1セット

07/02/2021

日本

日本

Pembeli terverifikasi

まあまあです。

髭剃りの記録になってしまう？のが残念です。使い勝手は良いです。毎晩お風呂で使っています。顔を洗うのがくせになります。

Ulasan ini dibuat untuk SmartClick RQ585/51 ブラシ台座＋洗顔ブラシ　1セット

Tanggal Penggunaan 2021-01-06

Ulasan ini dibuat untuk SmartClick RQ585/51 ブラシ台座＋洗顔ブラシ　1セット

Tanggal Penggunaan 2021-01-06

03/08/2016

Singapore

Singapore

This brush does not come with the shaver

I purchased a set of Philip S5402-04 shaver as a gift on 29/7/16 at Audio House @Liang Court for a friend who never uses Philip shaver before while myself I bought a set of Philip S9111-12 to replace my existing shaver of more than 10 years old. But, I was very disappointed to find out a lot of accessories do not come with the shavers eg charging stand and brush etc. Rather, those items are now optional and need to be paid for additionally. I do not understand why this accessory brush is optional. I think it should be part of the purchase. Don't I need a brush to clean the shaver ?? My 2-cent view. Thanks

Ulasan ini dibuat untuk SmartClick RQ585/51 oil-control cleansing brush pro

Ulasan ini dibuat untuk SmartClick RQ585/51 oil-control cleansing brush pro

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Penafian

  1. Dibandingkan dengan pembersihan manual pada kondisi yang sama, berdasarkan hasil dari uji eksternal pada 30 kandidat pria Asia dan dalam 3 jam setelah pembersihan

  2. Kompatibel dengan RQ330, RQ331, RQ350, RQ351, RQ360, RQ361, RQ370, RQ371