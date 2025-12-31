2 year warranty
Dihentikan
S2KB/00
Fidelitas tinggi, kualitas premium
Headphone Fidelio S2 Philips dirancang secara presisi untuk menghadirkan suara alami yang seimbang, mengungkap setiap detail sesuai keinginan artis. Suara luar biasa dihadirkan dalam desain ringan namun awet untuk kenyamanan dan kesenangan sejati sambil beraktivitas.
Audio resolusi tinggi
In-ear
Penutup silikon ultra-lembut
Kabel pipih
Audio Resolusi Tinggi menawarkan performa audio terbaik, mereproduksi rekaman master studio lebih baik dari format CD 16 bit/44,1 kHz. Kualitas tak tertandingi ini membuat Audio Resolusi Tinggi menjadi sahabat terbaik bagi pecinta musik. Headphone Fidelio memenuhi standar ketat yang ditetapkan untuk label kualitas Hi-Res Audio. Frekuensi tinggi yang luas dan lembut, yang dimiliki rangkaian headphone Fidelio, membuat Anda bisa menikmati pengalaman terbaik saat mendengarkan koleksi musik Hi-Res atau sumber musik biasa.
Setiap driver speaker dipilih dengan cermat, disetel, dan diuji sebelum dipasangkan untuk menjamin suara alami yang paling seimbang. Driver 13,5 mm menggunakan magnet neodymium berdaya tinggi untuk memberikan dentuman bass yang dalam, frekuensi menengah transparan, dan frekuensi tinggi yang diperhalus.
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