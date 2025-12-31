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Dihentikan

Philips Fidelio FidelioHeadphone dengan mikrofon

S2KB/00

Fidelitas tinggi, kualitas premium

Headphone Fidelio S2 Philips dirancang secara presisi untuk menghadirkan suara alami yang seimbang, mengungkap setiap detail sesuai keinginan artis. Suara luar biasa dihadirkan dalam desain ringan namun awet untuk kenyamanan dan kesenangan sejati sambil beraktivitas.

Lihat semua manfaat

Ke mana pun Anda pergi

Fidelitas tinggi, kualitas premium

  • Audio resolusi tinggi

  • In-ear

  • Penutup silikon ultra-lembut

  • Kabel pipih

Audio resolusi tinggi yang menghasilkan musik dalam bentuk teraslinya

Audio Resolusi Tinggi menawarkan performa audio terbaik, mereproduksi rekaman master studio lebih baik dari format CD 16 bit/44,1 kHz. Kualitas tak tertandingi ini membuat Audio Resolusi Tinggi menjadi sahabat terbaik bagi pecinta musik. Headphone Fidelio memenuhi standar ketat yang ditetapkan untuk label kualitas Hi-Res Audio. Frekuensi tinggi yang luas dan lembut, yang dimiliki rangkaian headphone Fidelio, membuat Anda bisa menikmati pengalaman terbaik saat mendengarkan koleksi musik Hi-Res atau sumber musik biasa.

Driver neodymium 13,5 mm berdaya tinggi untuk suara luar biasa

Driver neodymium 13,5 mm berdaya tinggi untuk suara luar biasa

Setiap driver speaker dipilih dengan cermat, disetel, dan diuji sebelum dipasangkan untuk menjamin suara alami yang paling seimbang. Driver 13,5 mm menggunakan magnet neodymium berdaya tinggi untuk memberikan dentuman bass yang dalam, frekuensi menengah transparan, dan frekuensi tinggi yang diperhalus.

Rangka luar campuran tembaga untuk daya tahan namun ringan

Rangka luar campuran tembaga untuk daya tahan namun ringan

Spesifikasi Teknis

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