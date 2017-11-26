2 year warranty
Dihentikan
SBM100ORG/00
Radio digital adalah, cara baru menyiarkan radio melalui jaringan transmiter terestrial selain transmisi FM analog. Memberikan lebih banyak pilihan kepada pendengar dan informasi dikirimkan dalam kualitas suara yang jernih dan tidak pecah. Teknologi ini memungkinkan penerima untuk memilih sinyal terkuat yang dapat ditemukan. Dengan stasiun digital, Anda tidak perlu mengingat frekuensi, dan radio disetel berdasarkan nama stasiun, sehingga lebih mudah digunakan.
Teknologi wOOx™ adalah konsep pengeras suara revolusioner yang memungkinkan Anda mendengar dan merasakan suara bass yang nyata dan lebih kaya daripada sistem audio lain. Driver speaker khusus bekerja secara harmonis dengan radiator bass wOOx, dan penyelarasan presisi antara driver utama dan tweeter memastikan transisi lembut dari frekuensi rendah-tengah ke tinggi. Suspensi ganda dan konstruksi apit yang benar-benar simetris memberikan dasar suara rendah dan presisi tanpa gangguan yang dapat disadari. wOOx memproduksi bass yang dalam dan dinamis menggunakan kotak speaker dengan volume penuh untuk memperbesar dampak musik secara signifikan.
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Triumphant
26/11/2017
Philippines
An underestimated full featured little unit
An underestimated full featured little unit. Will play music off an SD card, FM, aux in or serve music to a set of headphones. Crazy loud for such a small unit.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SBM100ORG Portable speaker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SBM100ORG Portable speaker