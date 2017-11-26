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Dihentikan

SBM100ORG Portable speaker

SBM100ORG/00

5

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

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Radio FM Digital internal

Radio digital adalah, cara baru menyiarkan radio melalui jaringan transmiter terestrial selain transmisi FM analog. Memberikan lebih banyak pilihan kepada pendengar dan informasi dikirimkan dalam kualitas suara yang jernih dan tidak pecah. Teknologi ini memungkinkan penerima untuk memilih sinyal terkuat yang dapat ditemukan. Dengan stasiun digital, Anda tidak perlu mengingat frekuensi, dan radio disetel berdasarkan nama stasiun, sehingga lebih mudah digunakan.

AUX-in untuk kemudahan koneksi di hampir semua perangkat elektronik

Teknologi Pengeras Suara wOOx™ untuk suara bass yang dahsyat dan dalam

Teknologi wOOx™ adalah konsep pengeras suara revolusioner yang memungkinkan Anda mendengar dan merasakan suara bass yang nyata dan lebih kaya daripada sistem audio lain. Driver speaker khusus bekerja secara harmonis dengan radiator bass wOOx, dan penyelarasan presisi antara driver utama dan tweeter memastikan transisi lembut dari frekuensi rendah-tengah ke tinggi. Suspensi ganda dan konstruksi apit yang benar-benar simetris memberikan dasar suara rendah dan presisi tanpa gangguan yang dapat disadari. wOOx memproduksi bass yang dalam dan dinamis menggunakan kotak speaker dengan volume penuh untuk memperbesar dampak musik secara signifikan.

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5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

26/11/2017

Philippines

Philippines

An underestimated full featured little unit

An underestimated full featured little unit. Will play music off an SD card, FM, aux in or serve music to a set of headphones. Crazy loud for such a small unit.

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Ulasan ini dibuat untuk SBM100ORG Portable speaker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SBM100ORG Portable speaker

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