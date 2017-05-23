2 year warranty
Dihentikan
SBM100WHI/00
Radio digital adalah, cara baru menyiarkan radio melalui jaringan transmiter terestrial selain transmisi FM analog. Memberikan lebih banyak pilihan kepada pendengar dan informasi dikirimkan dalam kualitas suara yang jernih dan tidak pecah. Teknologi ini memungkinkan penerima untuk memilih sinyal terkuat yang dapat ditemukan. Dengan stasiun digital, Anda tidak perlu mengingat frekuensi, dan radio disetel berdasarkan nama stasiun, sehingga lebih mudah digunakan.
Teknologi wOOx™ adalah konsep pengeras suara revolusioner yang memungkinkan Anda mendengar dan merasakan suara bass yang nyata dan lebih kaya daripada sistem audio lain. Driver speaker khusus bekerja secara harmonis dengan radiator bass wOOx, dan penyelarasan presisi antara driver utama dan tweeter memastikan transisi lembut dari frekuensi rendah-tengah ke tinggi. Suspensi ganda dan konstruksi apit yang benar-benar simetris memberikan dasar suara rendah dan presisi tanpa gangguan yang dapat disadari. wOOx memproduksi bass yang dalam dan dinamis menggunakan kotak speaker dengan volume penuh untuk memperbesar dampak musik secara signifikan.
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Suphachai
23/05/2017
ประเทศไทย
เสียงดีครับ ใช้ง่าย ทน
ชอบมากๆ ตรงที่เล่นไฟล์ mp3 ต่อเนื่อง จากที่ฟังล่าสุดได้
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SBM100WHI ลำโพงพกพา
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SBM100WHI ลำโพงพกพา