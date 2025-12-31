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Speaker Portabel

SBM130BLU/00

Speaker portabel all-in-one Anda

Nikmati mendengar musik dari speaker portabel all-in-one Philips. Putar lagu favorit Anda melalui koneksi USB/ kartu MicroSD/aux-in. Speaker teknologi wOOx™ ini ringkas dan dilengkapi baterai yang bisa diisi ulang dan berwarna-warni.

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Speaker portabel all-in-one Anda

  • Biru

  • USB

Pemutaran mudah dari USB/Kartu MicroSD

Anda hanya perlu memuat USB atau kartu MicroSD dengan konten yang diinginkan, colokkan ke pemutar Anda – dan tidak perlu lagi cemas akan kehabisan pilihan hiburan.

Radio FM Digital internal

Radio digital adalah, cara baru menyiarkan radio melalui jaringan transmiter terestrial selain transmisi FM analog. Memberikan lebih banyak pilihan kepada pendengar dan informasi dikirimkan dalam kualitas suara yang jernih dan tidak pecah. Teknologi ini memungkinkan penerima untuk memilih sinyal terkuat yang dapat ditemukan. Dengan stasiun digital, Anda tidak perlu mengingat frekuensi, dan radio disetel berdasarkan nama stasiun, sehingga lebih mudah digunakan.

AUX-in untuk kemudahan koneksi di hampir semua perangkat elektronik

Spesifikasi Teknis

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