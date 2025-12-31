2 year warranty
Dihentikan
SBM130BLU/00
Speaker portabel all-in-one Anda
Nikmati mendengar musik dari speaker portabel all-in-one Philips. Putar lagu favorit Anda melalui koneksi USB/ kartu MicroSD/aux-in. Speaker teknologi wOOx™ ini ringkas dan dilengkapi baterai yang bisa diisi ulang dan berwarna-warni.
Biru
USB
Anda hanya perlu memuat USB atau kartu MicroSD dengan konten yang diinginkan, colokkan ke pemutar Anda – dan tidak perlu lagi cemas akan kehabisan pilihan hiburan.
Radio digital adalah, cara baru menyiarkan radio melalui jaringan transmiter terestrial selain transmisi FM analog. Memberikan lebih banyak pilihan kepada pendengar dan informasi dikirimkan dalam kualitas suara yang jernih dan tidak pecah. Teknologi ini memungkinkan penerima untuk memilih sinyal terkuat yang dapat ditemukan. Dengan stasiun digital, Anda tidak perlu mengingat frekuensi, dan radio disetel berdasarkan nama stasiun, sehingga lebih mudah digunakan.
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