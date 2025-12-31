2 year warranty
SBX102C2W0/97
Desain laci ganda
Dengan eksterior yang minimalis dan sistem laci ganda yang inovatif, brankas ini memiliki fitur pengenalan sidik jari yang cepat dan presisi untuk keamanan yang lebih baik. Setelah diverifikasi, pintu terbuka dengan mudah, memberikan pengalaman yang mulus dan nyaman.
Teknologi sidik jari semikonduktor
Baja paduan karbon superkuat
Laci ganda yang terhubung
Fungsi peringatan abnormal
Dilengkapi keypad digital sensitif sentuhan yang aktif dengan ketukan, dipadukan dengan teknologi sidik jari biometrik semikonduktor untuk pengenalan yang presisi dan keamanan tingkat tinggi. Brankas ini juga mendukung kunci mekanis darurat untuk pengalaman akses yang cepat dan mudah.
Alih-alih menggunakan struktur lapisan tunggal brankas konvensional, desain ini memiliki sistem laci ganda yang terhubung untuk penataan barang yang fleksibel (Catatan: Laci atas berfungsi sebagai laci utama, sedangkan laci bawah berfungsi sebagai kompartemen tersembunyi).
Permukaan pintunya menggunakan lapisan kulit imitasi yang memadukan tekstur halus dengan sentuhan lembut, menciptakan tampilan yang menawan sekaligus trendi, serta tidak mencolok saat ditempatkan di rumah.
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Penghargaan
Ulasan
Masa pakai baterai (waktu siaga) bergantung pada penggunaan sebenarnya.