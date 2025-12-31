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1000 seriesBrankas pintar

SBX102C2W0/97

1 award

Desain laci ganda

Dengan eksterior yang minimalis dan sistem laci ganda yang inovatif, brankas ini memiliki fitur pengenalan sidik jari yang cepat dan presisi untuk keamanan yang lebih baik. Setelah diverifikasi, pintu terbuka dengan mudah, memberikan pengalaman yang mulus dan nyaman.

Lihat semua manfaat

Menawarkan gaya dan fleksibilitas

Desain laci ganda

  • Teknologi sidik jari semikonduktor

  • Baja paduan karbon superkuat

  • Laci ganda yang terhubung

  • Fungsi peringatan abnormal

Praktis dan mudah

Praktis dan mudah

Dilengkapi keypad digital sensitif sentuhan yang aktif dengan ketukan, dipadukan dengan teknologi sidik jari biometrik semikonduktor untuk pengenalan yang presisi dan keamanan tingkat tinggi. Brankas ini juga mendukung kunci mekanis darurat untuk pengalaman akses yang cepat dan mudah.

Memungkinkan akses yang elegan

Memungkinkan akses yang elegan

Alih-alih menggunakan struktur lapisan tunggal brankas konvensional, desain ini memiliki sistem laci ganda yang terhubung untuk penataan barang yang fleksibel (Catatan: Laci atas berfungsi sebagai laci utama, sedangkan laci bawah berfungsi sebagai kompartemen tersembunyi).

Nyaman dan tampak elegan

Nyaman dan tampak elegan

Permukaan pintunya menggunakan lapisan kulit imitasi yang memadukan tekstur halus dengan sentuhan lembut, menciptakan tampilan yang menawan sekaligus trendi, serta tidak mencolok saat ditempatkan di rumah.

Spesifikasi Teknis

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Penghargaan

  • Gambar PBTAWARD129

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Penafian

  1. Masa pakai baterai (waktu siaga) bergantung pada penggunaan sebenarnya.