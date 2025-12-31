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3000 SeriesBrankas pintar

SBX301P5BC/97

Desain meja samping tempat tidur

SBX301 dapat difungsikan sebagai meja samping tempat tidur berkat desain ala furnitur yang akan mempercantik rumah Anda. Selain menjaga barang berharga Anda, SBX301 juga memiliki fitur pengisian daya nirkabel yang fungsional sekaligus inovatif.

Lihat semua manfaat

Lebih dari sekadar penyimpanan barang berharga Anda

Desain meja samping tempat tidur

  • Desain layaknya furnitur

  • Pengisi daya nirkabel

  • Sistem cadangan

  • Berbagai jenis peringatan

Untuk pengisian daya ponsel yang cepat dan mudah

Untuk pengisian daya ponsel yang cepat dan mudah

Sebagian besar ponsel di pasaran bisa memanfaatkan fungsi pengisian daya nirkabel dari SBX301. Cukup letakkan ponsel Anda di area pengisian daya nirkabel bagian atas untuk mengisi daya ponsel Anda. Tersedia juga port USB di sudut kiri atas sebagai alternatif pengisian daya lain.

Mendukung sidik jari dan kode PIN

Mendukung sidik jari dan kode PIN

Anda dapat membuka kunci kabinet bawah dengan sidik jari atau kode PIN. Panel pembuka kunci dirancang tersembunyi di bagian atas dalam laci untuk meningkatkan keamanan. Panel matte-nya tahan goresan dan tidak akan meninggalkan bekas sidik jari sehingga Anda tak perlu khawatir setiap kali membuka kunci.

Nikmati keamanan maksimal tanpa risiko tak terduga

Nikmati keamanan maksimal tanpa risiko tak terduga

SBX301 memiliki kabinet satu bagian dengan celah tipis antara pintu dan rangka sehingga bodinya tetap solid dan aman.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Pengisian daya melalui port USB hanya mendukung perangkat dengan arus tidak lebih dari 2 A.

  2. Pengisian daya nirkabel mendukung model ponsel berikut: dalam pengujian