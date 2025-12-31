2 year warranty
SBX301P5BC/97
Desain meja samping tempat tidur
SBX301 dapat difungsikan sebagai meja samping tempat tidur berkat desain ala furnitur yang akan mempercantik rumah Anda. Selain menjaga barang berharga Anda, SBX301 juga memiliki fitur pengisian daya nirkabel yang fungsional sekaligus inovatif.
Desain layaknya furnitur
Pengisi daya nirkabel
Sistem cadangan
Berbagai jenis peringatan
Sebagian besar ponsel di pasaran bisa memanfaatkan fungsi pengisian daya nirkabel dari SBX301. Cukup letakkan ponsel Anda di area pengisian daya nirkabel bagian atas untuk mengisi daya ponsel Anda. Tersedia juga port USB di sudut kiri atas sebagai alternatif pengisian daya lain.
Anda dapat membuka kunci kabinet bawah dengan sidik jari atau kode PIN. Panel pembuka kunci dirancang tersembunyi di bagian atas dalam laci untuk meningkatkan keamanan. Panel matte-nya tahan goresan dan tidak akan meninggalkan bekas sidik jari sehingga Anda tak perlu khawatir setiap kali membuka kunci.
SBX301 memiliki kabinet satu bagian dengan celah tipis antara pintu dan rangka sehingga bodinya tetap solid dan aman.
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Ulasan
Pengisian daya melalui port USB hanya mendukung perangkat dengan arus tidak lebih dari 2 A.
Pengisian daya nirkabel mendukung model ponsel berikut: dalam pengujian