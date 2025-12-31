Mendukung sidik jari dan kode PIN

Anda dapat membuka kunci kabinet bawah dengan sidik jari atau kode PIN. Panel pembuka kunci dirancang tersembunyi di bagian atas dalam laci untuk meningkatkan keamanan. Panel matte-nya tahan goresan dan tidak akan meninggalkan bekas sidik jari sehingga Anda tak perlu khawatir setiap kali membuka kunci.