2 year warranty
SBX501C4B0/97
Tingkatkan perlindungan kebakaran di rumah Anda
Desain tanpa gagang dan bukaan pintu otomatis yang inovatif. Keypad digital imersif yang aktif ketika disentuh. Dengan baja paduan rendah karbon dan bahan tahan api yang mutakhir, SBX501 memberikan keamanan dan perlindungan kebakaran yang mumpuni.
Keypad digital yang imersif
Bahan tahan api
Sistem kontrol pintar
Peringatan abnormal
Brankas dengan panel digital imersif yang aktif ketika disentuh ini menggunakan teknologi sidik jari semikonduktor untuk verifikasi yang presisi sehingga kunci dapat dibuka hanya dengan satu sentuhan. Untuk kenyamanan tambahan, brankas ini juga memiliki desain kunci mekanis yang mempermudah Anda membuka kunci.
Dengan teknologi kata sandi anti-intip 24 digit, Anda bisa dengan aman membuka pintu dan kunci brankas dengan memasukkan kata sandi numerik yang benar dalam kombinasi yang dihasilkan secara acak. Hal ini akan mencegah orang lain mengetahui kata sandi Anda.
Desain panel pintu brankas tahan api tanpa gagang yang inovatif memiliki kualitas yang istimewa. Interiornya terbuat dari pelat baja paduan rendah karbon yang kuat dan bahan tahan api khusus. Permukaan pintunya ramping, mengilap, dan dihiasi warna-warna cerah yang menampilkan perpaduan sempurna antara keamanan, ketahanan terhadap api, dan estetika.
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Ulasan
Masa pakai baterai (waktu siaga) bergantung pada penggunaan sebenarnya.
Peringkat Tahan Api: UL350-2HR
Semua ketebalan di sini merupakan ketebalan maksimal.