ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk sisi depan
  • Foto produk sisi depan
  • Foto detail produk
  • Foto detail produk
  • Foto produk sisi depan
  • Foto produk sisi depan
  • Foto detail produk
  • Foto detail produk

5000 SeriesBrankas pintar

SBX501C4P0/97

Tingkatkan perlindungan kebakaran di rumah Anda

Desain tanpa gagang dan bukaan pintu otomatis yang inovatif. Keypad digital imersif yang aktif ketika disentuh. Dengan baja paduan rendah karbon dan bahan tahan api yang mutakhir, SBX501 memberikan keamanan dan perlindungan kebakaran yang mumpuni.

Lihat semua manfaat

Dengan teknologi termutakhir

Tingkatkan perlindungan kebakaran di rumah Anda

  • Keypad digital yang imersif

  • Bahan tahan api

  • Sistem kontrol pintar

  • Peringatan abnormal

Untuk kenyamanan tambahan

Untuk kenyamanan tambahan

Brankas dengan panel digital imersif yang aktif ketika disentuh ini menggunakan teknologi sidik jari semikonduktor untuk verifikasi yang presisi sehingga kunci dapat dibuka hanya dengan satu sentuhan. Untuk kenyamanan tambahan, brankas ini juga memiliki desain kunci mekanis yang mempermudah Anda membuka kunci.

Menghadirkan estetika yang elegan dan konsisten

Menghadirkan estetika yang elegan dan konsisten

Desain panel pintu brankas tahan api tanpa gagang yang inovatif memiliki kualitas yang istimewa. Interiornya terbuat dari pelat baja paduan rendah karbon yang kuat dan bahan tahan api khusus. Permukaan pintunya ramping, mengilap, dan dihiasi warna-warna cerah yang menampilkan perpaduan sempurna antara keamanan, ketahanan terhadap api, dan estetika.

Penataan yang fleksibel

Penataan yang fleksibel

Interior brankas yang lega menawarkan cukup ruang untuk menyimpan berbagai barang berharga dengan aman. Rak yang dapat disesuaikan memfasilitasi penyimpanan barang yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan yang fleksibel.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.
Penafian

  1. Masa pakai baterai (waktu siaga) bergantung pada penggunaan sebenarnya.

  2. Semua ketebalan di sini merupakan ketebalan maksimal.

  3. Peringkat Tahan Api: UL350-2HR