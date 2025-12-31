2 year warranty
SBX501C4P0/97
Tingkatkan perlindungan kebakaran di rumah Anda
Desain tanpa gagang dan bukaan pintu otomatis yang inovatif. Keypad digital imersif yang aktif ketika disentuh. Dengan baja paduan rendah karbon dan bahan tahan api yang mutakhir, SBX501 memberikan keamanan dan perlindungan kebakaran yang mumpuni.
Keypad digital yang imersif
Bahan tahan api
Sistem kontrol pintar
Peringatan abnormal
Brankas dengan panel digital imersif yang aktif ketika disentuh ini menggunakan teknologi sidik jari semikonduktor untuk verifikasi yang presisi sehingga kunci dapat dibuka hanya dengan satu sentuhan. Untuk kenyamanan tambahan, brankas ini juga memiliki desain kunci mekanis yang mempermudah Anda membuka kunci.
Desain panel pintu brankas tahan api tanpa gagang yang inovatif memiliki kualitas yang istimewa. Interiornya terbuat dari pelat baja paduan rendah karbon yang kuat dan bahan tahan api khusus. Permukaan pintunya ramping, mengilap, dan dihiasi warna-warna cerah yang menampilkan perpaduan sempurna antara keamanan, ketahanan terhadap api, dan estetika.
Interior brankas yang lega menawarkan cukup ruang untuk menyimpan berbagai barang berharga dengan aman. Rak yang dapat disesuaikan memfasilitasi penyimpanan barang yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan yang fleksibel.
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Ulasan
Masa pakai baterai (waktu siaga) bergantung pada penggunaan sebenarnya.
Semua ketebalan di sini merupakan ketebalan maksimal.
Peringkat Tahan Api: UL350-2HR