Untuk kenyamanan tambahan

Brankas dengan panel digital imersif yang aktif ketika disentuh ini menggunakan teknologi sidik jari semikonduktor untuk verifikasi yang presisi sehingga kunci dapat dibuka hanya dengan satu sentuhan. Untuk kenyamanan tambahan, brankas ini juga memiliki desain kunci mekanis yang mempermudah Anda membuka kunci.